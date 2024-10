Nasce la Kombucha al pomodoro

Legend Kombucha, una delle prime brewery artigianali di kombucha in Italia, annuncia una nuova collaborazione con Marco Bianchi, divulgatore scientifico e chef del home restaurant “Al Torrazzo da Marco e Peppe” di Rezzanello, in provincia di Piacenza. Da questo inedito incontro tra gusto e salute nasce un prodotto originale: la Kombucha al Pomodoro. Pur nel rispetto della ricetta tradizionale, la nuova bevanda a base di pomodoro e basilico è il risultato delle ultime sperimentazioni e arricchisce il già variegato assortimento del marchio, che ora conta ben 14 aromatizzazioni, tra cui Original Blend, Ginger Bomb, Pepper’s Mint e Mockito, affiancate a edizioni stagionali come Strawberry Fields, Pomegranade e Sun Dia.

La somministrazione della nuova referenza di Legend Kombucha avverrà al bancone del KombuchaBar, un food truck in acciaio situato nei pressi del home restaurant “Al Torrazzo da Marco e Peppe”. Questo caratteristico veicolo, impreziosito dal logo di Legend Kombucha con il suo iconico chop rosso, si trasformerà in un piccolo ristorante su quattro ruote presso il quale ogni venerdì sera, durante i mesi di settembre e ottobre, gli ospiti saranno invitati a scoprire abbinamenti unici studiati per valorizzare al meglio i benefici dell’antico tonico orientale.

“Siamo entusiasti – dichiara Ettore Ravizza, co-founder di Legend Kombucha – di poter far conoscere i pregi di questa bevanda a un pubblico sempre più vasto. Non sottoposta a processi di pastorizzazione o microfiltrazione, la nostra kombucha è viva, frutto di un’attenta lavorazione artigianale che ne preserva tutti i benefici naturali. È importante per noi collaborare con persone che condividono i nostri valori e che sanno riconoscere il potenziale del nostro prodotto”.

La nuova limited edition al pomodoro e basilico, ricca di carotenoidi, vitamina C e altre molecole funzionali, si distingue per le sue proprietà isotoniche e il gusto avvolgente. Perfetta per affrontare il cambio di stagione, è ideale per sportivi e appassionati di cucina alla ricerca di ingredienti innovativi. La Kombucha al Pomodoro non è solo salutare, ma anche sostenibile: i pomodori vengono infatti recuperati e trasformati in una gustosa polvere, ricca di antiossidanti, utilizzata nelle preparazioni del menu del KombuchaBar.

Per massimizzare gli effetti salutari della bevanda fermentata è stato progettato un menu da 5 portate, con alimenti ricche di fibre e, quindi, di prebiotici, che possano potenziare l’efficacia dei probiotici già presenti in abbondanza nella kombucha. Gli ospiti potranno così gustare piatti con legumi – come i crostini di pane integrale con hummus di ceci, rafano e pomodorini secchi – e tante verdure – come lo spiedino di frittata con verdure, salsa verde all’acetosella e caciotta del Torrazzo con miele o l’insalata di verdure con maionese vegana -. Piatto forte del menu sarà una polpettina di vegetali crudi – cavolfiore, carota, cetriolo, rafano e anacardi – abbinata alla nuova Kombucha al Pomodoro, che sarà servita a temperatura ambiente, esattamente come se fosse un consommé.

“Amo il pomodoro in tutte le sue forme: è il mio comfort food”, commenta Marco Bianchi, co-founder di Al Torrazzo da Marco e Peppe. “Volevo sperimentare nuove applicazioni per questo ingrediente e ho proposto questa idea agli amici di Legend Kombucha. Dopo tanto lavoro, siamo orgogliosi di presentare al pubblico questa nuova aromatizzazione di kombucha attraverso l’innovativa proposta del food truck”.