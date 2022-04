Per una vita più semplice: libro inedito di Edward Carpenter

Edward Carpenter, considerato il “Thoreau britannico”, è stato una figura fondamentale nel panorama culturale dell’Inghilterra tra il XIX e il XX secolo. Oggi oggetto di riscoperta editoriale sia in patria che in Francia e Germania.

Conferenziere, riformatore, fondatore del Labour Party, socialista utopista, apertamente omosessuale e pioniere della lotta per i diritti lgbt. Sostenitore del suffragio femminile e oppositore della violenza sugli animali, nonché vegetariano, per quarant’anni Carpenter non smise mai di promuovere – con i suoi scritti e dando l’esempio attraverso la gestione di una piccola fattoria – gli ideali di una vita semplice e giusta. Carpenter ha vissuto liberamente lavorando la terra, producendo sandali, ingaggiando battaglie precorritrici contro l’inquinamento e la vivisezione – con il passare degli anni sempre più concentrato sulla spiritualità e mettendo in secondo piano quel socialismo per il quale si era fatto apprezzare fin dai suoi esordi.

Per una vita più semplice, da lui stesso collazionato, raccoglie nove scritti compresi tra il 1883 e il 1887, un periodo nel quale Carpenter era nel pieno della propria esperienza di “ritorno alla terra”.

Il pezzo che dà il titolo alla raccolta, è un omaggio esplicito al Walden di Thoreau, nonché una testimonianza relativa alla sua propria attività agricola; e un elenco di ipotesi pratiche e provocatorie per ridurre al minimo i beni materiali e migliorare la propria esistenza.



Partendo dalla propria esperienza personale, Carpenter dimostra che una condotta migliore è possibile, perseguendo uno stile di vita che non sia determinato dalla sudditanza agli imperativi dell’economia.