Perché affidarsi ad un nutrizionista

Nonostante il web sia pieno di consigli su come perdere peso e su come avere uno stile di vita regolare, non sempre questi suggerimenti sono corretti ed efficaci. Per perdere peso in modo controllato è sempre meglio iniziare un percorso con un nutrizionista on line che studierà per noi un piano alimentare ideale. Ogni persona è diversa e può avere bisogno di un tipo di dieta più ricca o più ristretta, quindi è sempre meglio optare per una consulenza online nutrizionista su Doctorium, piattaforma in cui è possibile effettuare visite online tramite PC o smartphone.

Il nutrizionista è quella figura professionale che si occupa di stabilire i fabbisogni nutritivi ed energetici tramite dei piani alimentari personalizzati. Non è un lavoro che possono fare tutti, infatti ci si arriva con una laurea quinquennale, per questo bisogna fare attenzione a ciò che si legge online: non tutte le fonti sono attendibili. Di seguito andiamo a vedere i motivi che spingono le persone ad affidarsi ad un nutrizionista on line e quali sono i maggiori vantaggi.

Si raggiungono più facilmente gli obiettivi

Un nutrizionista controllerà periodicamente i nostri progressi, controllando il peso e le misure del nostro corpo. Se stiamo facendo dei passi avanti ci potrà consigliare di continuare in quella direzione, altrimenti potrà aumentare o diminuire le dosi, cambiando anche le proposte dei piatti se c’è qualcosa che non ci piace particolarmente. Non è necessario mangiare sempre gli stessi alimenti, anzi, più si varia meglio è, con il tempo potremo imparare a capire come abbinare correttamente gli alimenti che mangiamo, in modo da non farci mancare nulla. Gli obiettivi in questo modo si possono raggiungere più facilmente, soprattutto se ad una buona alimentazione si abbina anche una giusta dose di attività fisica.

Si impara a mangiare meglio

Molte persone, nonostante siano adulte, non hanno ancora imparato a mangiare in modo sano ed equilibrato. Grazie all’aiuto di un nutrizionista si può riuscire ad abbinare gli alimenti correttamente, inserendo in ogni piatto la giusta dose di proteine, carboidrati e vegetali, in modo da assimilare tutto ciò che ci serve per affrontare la giornata. Si possono scoprire nuovi sapori e mettere in pratica nuove ricette. Questo eviterà anche di acquistare spesso cibo in scatola e confezionato, che può essere nocivo per la salute se viene mangiato frequentemente. Mangiare sano non vuol dire preparare solo piatti di insalata ma avere un equilibrio, concedendosi anche qualche sfizio e continuando a mangiare i cibi che ci piacciono come pasta, patate o pizza!

Si evitano le diete fai da te

Intraprendere una dieta in totale autonomia o affidarsi a diete molto restrittive potrebbe essere molto pericoloso. Anziché migliorare il proprio stile di vita, si può andare incontro a delle carenze alimentari e al famoso effetto yo-yo, in cui si dimagrisce e si ingrassa continuamente. Un nutrizionista può strutturare una dieta sulla base delle nostre esigenze, senza farci sentire troppo la fame, dato che inserirà piatti equilibrati in modo da soddisfare il fabbisogno giornaliero. Un piano alimentare studiato per le nostre esigenze non sarà difficile da seguire e in alcuni casi si tende a mangiare anche più di prima, ma in modo migliore.

Si possono seguire terapie nutrizionali

Il nutrizionista può essere utile anche per prevenire e tenere sotto controllo alcune patologie. Grazie ad una dieta si può risolvere un problema di obesità o di disturbi legati all’alimentazione come anoressia o bulimia, associando un percorso psicologico. Un nutrizionista on line può inoltre realizzare un piano alimentare per persone con diabete, ipercolesterolemia, ipertensione e altri tipi di patologie come quelle del fegato o del pancreas. C’è chi si rivolge ad uno specialista dell’alimentazione anche perché presenta problemi gastrointestinali e ha bisogno di sostituire alcuni cibi che provocano fastidio o gonfiore addominale.