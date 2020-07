Quest’estate la bellezza è green

L’estate è la stagione in cui ci si scopre di più. Abiti corti, braccia nude, la sensazione di essere baciate dal sole. In questo periodo abbiamo voglia di sentirci più belle, di prenderci maggiormente cura di noi, per essere più soddisfatte dell’immagine riflessa nello specchio.

Ma per sentirci davvero bene, è importante che la bellezza sia anche sostenibile per l’ambiente e, quest’anno più che mai, sia anche sicura per la nostra salute.

“Prendersi cura della propria bellezza e del proprio benessere fa bene al fisico e alla mente, ma non dobbiamo sottovalutare le conseguenze che possono avere alcune delle nostre azioni. – Ha detto Barbara Molinario, Presidente dell’associazione per la sostenibilità ambientale Road to Green 2020 ed esperta di tendenze e bellezza green – I mesi del lockdown ci hanno mostrato come, eliminando alcuni fattori nocivi per l’ambiente, in poche settimane la natura sia riuscita a riprendere i propri spazi e a tornare a risplendere. Tutti noi possiamo fare la differenza, basta solo un po’ di impegno. Del resto, se abbiamo imparato a ridisegnare i rapporti interpersonali, tra distanziamento sociale e assenza di contatto, possiamo trovare sicuramente un nuovo modo per prenderci cura di noi in un’ottica più green che sia, al tempo stesso, anche sicuro per la salute di tutti. Diamo sfogo alla fantasia, otterremo risultati personalizzati che renderanno il nostro look ancora più unico”.

Di seguito alcuni consigli di Road to green 2020 per un’estate all’insegna della bellezza sicura e sostenibile: