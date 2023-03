Raimondo Schottler da venditore ambulante a cantante famoso

Il 7 marzo 1944 muore il cantante Raimondo Schottler. La sua morte avviene a Napoli la città dov’era nato il 12 giugno 1867.

Un carrettino e una gran voce

Fratello del popolare canzonettista Giorgio Schottler sr a poco più di dieci anni inizia a girare per le vie di Napoli come venditore ambulante di piatti e bicchieri. Per richiamare l’attenzione dei clienti monta sul suo carrettino e canta a squarciagola i motivi più in voga. Quando non è impegnato a vendere la sua merce si esibisce sul lungomare per i turisti accompagnato dal mandolino di un amico.

Il debutto nel 1900

Nel 1900 decide di cambiare vita. Vende il carrettino e debutta al Grand Hotel con l’orchestra Bertolé-Vialli passando poi con la formazione di Raffaele Moreno che suona all’Hotel Excelsior. Famoso anche in Francia e in Russia, per molto tempo canta alla Sala Roma di Napoli con l’orchestra che fa da commento musicale alla proiezione di film muti. Negli anni Venti e Trenta si esibisce nei migliori locali d’Europa con il gruppo mandolinistico Della Rosa.