Ravioli dal mondo, da Eataly a Roma

La Capitale si prepara ad assaggiare il mondo in un boccone, accogliendo un autentico giro del globo con il festival Ravioli dal Mondo, a Eataly Roma Ostiense. L’appuntamento con “sua maestà” il raviolo, piatto per eccellenza delle festività, un concentrato di sapori e tradizioni gastronomiche provenienti da culture diverse, è atteso dal 15 al 17 novembre.

Per questo weekend speciale Eataly diventa così il variegato palcoscenico del patrimonio culinario mondiale, trasformando il secondo piano in un caleidoscopio di sapori che guideranno gli ospiti alla scoperta delle infinite e inaspettate interpretazioni del raviolo, da quelle più tradizionali a quelle più creative.

Le più eccellenti realtà della ristorazione capitolina daranno vita a un’esperienza irripetibile all’insegna del gusto e del divertimento. Gli appassionati dei ravioli artigianali tipici della cucina italiana, in versione contemporanea, potranno darsi appuntamento dal corner di 5&28 per gustare i ravioli ripieni di brasato di manzo, il suo jus e spuma di Parmigiano Reggiano 24 mesi o i ravioli cacio e pepe, carciofi in due consistenze e guanciale croccante.

L’autunno andrà invece in scena con Hosteria Amedeo, cornice di un viaggio tra i sapori tipici della stagione che esploderanno nei ravioli ripieni con zucca e ricotta, granella di castagne al rum e caciocavallo o nei ravioli ripieni di maiale, mosto cotto e cardoncelli.

Per assaporare i ravioli cinesi, preparati artigianalmente, serviti sia fritti che alla griglia, ecco Dumpling Bar, la ravioleria artigianale di cucina regionale cinese in Italia, che porta a Eataly Roma i ravioli maiale e verza e quelli alle cinque verdure (funghi, carote, zucchine, verza e cavolo cinese), e ancora i ravioli gamberi e castagne cinesi d’acqua dolce e i ravioli fritti di maiale e cipolla.

I Gyoza giapponesi, croccanti fuori e morbidi dentro, uno dei piatti più amati della cucina nipponica in abbinamento alla tradizionale bevanda alcolica il sakè, saranno protagonisti con Mamaya-Ramen. Si potrà scegliere tra i butaniku gyoza, i ravioli alla piastra ripieni di carne di maiale e i yasai gyoza, con verdure di stagione.

Maharajah porterà invece l’India a Roma, grazie alle sue proposte. Prima di tutto i samosa, popolare street food indiano che consiste in gustosi fagottini fritti e ripieni di un mix di verdure, carne, pesce e spezie. La proposta spazia dai samosa veg con ripieno di patate e piselli ai samosa con ripieno di carne di agnello e spezie, fino ai samosa di gamberi e spezie. Il tutto potrà essere accompagnato dal lassi, una bevanda semplice e gustosa tipica dell’India, declinata in tante varianti, sia dolci che salate.

Saporite e sfiziose, preparate secondo la tradizione sudamericana con un tocco moderno, a Eataly ci saranno anche le empanadas argentine di Ceibo, che farà assaggiare l’Empanada Buenos Aires (Carne macinata, cipolla, peperone rosso, olive, uovo sodo), l’Empanada de Pollo (Pollo, cipolla, peperoni), l’Empanada de Jamón & Queso (Prosciutto e formaggio), mentre per i vegetariani è disponibile l’Empanada de Verdura (Spinaci, ricotta, pecorino).

Per gli amanti dei dolci, Tokyo Pancake realizzerà il pancake Tokyo a base di fragola e panna e quello Fuji con fragola, azuki, panna e matcha.

Ad arricchire l’offerta, bibite analcoliche, caffè, birra artigianale, vini al calice disponibili al Bar di Eataly e i cocktail alla spina artigianali, naturali e biologici di Jas Juicy and Sparkling.

Durante Ravioli dal Mondo si svolgeranno anche show cooking ad accesso gratuito, nel corso dei quali gli chef sveleranno tecniche, curiosità e storie nascoste dietro ogni piatto. Sabato 9 novembre alle ore 21 Gianni Catani, chef di Dumpling Bar, mostrerà i segreti per preparare ottimi ravioli cinesi, mentre domenica 10 alle ore 14.30 Ranjit Singh, chef di Maharajah, preparerà i samosa e parlerà delle spezie che rendono unico questo celebre piatto. Sabato 16 alle ore 21 sarà infine il turno di Eblyn Medina, chef di Ceibo, che racconterà come tradizione e visione moderna si incontrano nella preparazione delle empanadas, un grande classico della cucina sudamericana.

Il festival è a ingresso gratuito. Tutte le proposte enogastronomiche potranno essere acquistate tramite gettoni, presso le casse dedicate. Inoltre sono in vendita carnet speciali, per assaggiare i piatti a menu. Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio carnet: www.eataly.it/roma

LE DATE E GLI ORARI

Venerdì 15 novembre | 19.00 – 23.00

Sabato 16 novembre | 12.00 – 16.00 | 19.00 – 23.00

Domenica 17 novembre | 12.00 – 16.00 | 19.00 – 22.00

Le casse chiudono 30 minuti prima della fine dell’evento.

Eataly chiude alle 24.

1 gettone: 2 €

Promozione gettoni

#L’assaggiatore: 14 gettoni = 26 € (anziché 28 €)

#RavioLover: 30 gettoni = 55 € (anziché 60 €)