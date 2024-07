Ronny Lang, la linea melodica del sax in “Taxi Driver”

Il 24 luglio 1927 nasce a Chicago, nell’Illinois, il sassofonista Ronald Langinger, Più conosciuto come Ronny Lang.

Il debutto con Hoagy Carmichael

Il suo debutto professionale avviene con la Hoagy Carmichael Teenagers Band nel 1946. L’anno successivo suona con le formazioni di Earle Spencer, Ike Carpenter e Skinnay Ennis. Nel 1949 entra a far parte in modo stabile dell’orchestra di Les Brown, a quell’epoca popolarissima non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, con la quale registra una nutrita serie di dischi in molti dei quali ha modo di emergere anche come solista, mettendo in mostra uno stile un po’ plateale ma quanto mai efficace, e perfettamente in armonia con il rovente sound orchestrale.

La scelta dello studio

Dopo aver lasciato l’orchestra di Brown forma un suo sestetto avvalendosi della collaborazione di Dave Pell. Quello con Pell è un lungo e fruttuoso sodalizio documentato da interessanti incisioni realizzate per le etichette Capitol, Tops, Kapp. Alla fine degli anni Cinquanta cambia orizzonte trasformandosi in divenne un prolifico musicista di studio a Los Angeles, spesso impiegato da Henry Mancini. È lui che nel 1976 suona l’iconica linea melodica del sax nella colonna sonora di Bernard Herrmann per il film “Taxi Driver”.