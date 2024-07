Bill Lee, il bassista che scriveva le colonne sonore per suo figlio Spike

Il 23 luglio 1928 nasce a Snow Hill, in Alabama, il contrabbassista e compositore Bill Lee, registrato all’anagrafe con il nome di William James Edwards Lee III.

Gli inizi alla batteria

Figlio di una concertista al piano e di un trombettista, inizia fin da piccolo a studiare la batteria. A undici anni si dedica al flauto. Dopo intensi studi musicali, nel 1956 decide di passare al contrabbasso. Nel 1952 si trasferisce a Chicago dove, grazie alla raccomandazione del contrabbassista Israel Crosby, riesce a suonare con i migliori solisti della città, Frank Strozier, John Gilmore, Andrew Hill, Johnny Griffin, Clifford Jordan e George Coleman. Nel 1953 si trasferisce a New York, dove collabora con Max Roach, Ray Bryant, Phineas Newborn, Philly Joe Jones e molti altri.

Una straordinaria inventività

Nel 1968 fonda il New York Bass Violin Choir e nel 1972, insieme al batterista Billy Higgins e al trombettista Bill Hardman, crea The Brass Company. Fonda il gruppo The Discendants of Mike and Phoebe e si dedica progressivamente alla composizione, divenendo un apprezzatissimo autore. Ottimo strumentista, dotato di straordinaria inventività nella composizione, sposato due volte, è il padre dei registi Spike Lee, Joie Lee e Cinqué Lee. Per il figlio Spike compone le colonne sonore di film come “Aule turbolente” e “Fa’ la cosa giusta”. Appare come attore in “Lola Darling” e “Mo’ Better Blues”, diretti sempre da Spike Lee. Nel corso della sua vita, ha gravi problemi con la droga, tanto da essere arrestato più volte. Muore il 24 maggio 2023.