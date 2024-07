Taps Miller, il cantante e ballerino cui Count Basie dedicò un brano

Il 22 luglio 1915 a Indianapolis, nell’Indiana, nasce il ballerino, cantante, trombettista e compositore Marlon Joseph Miller, più conosciuto con il nome d’arte di Taps Miller

Tap dancer

Tap dancer carico di swing e dai movimenti molto rapidi e dinamici, Taps Miller tiene viva nel jazz la gloriosa tradizione del ballo. Inizia a danzare ancora giovane, nel 1927, alternando questa sua attività e quella del canto, realizzato attraverso un impiego molto originale dello scat che precede e anticipa talune formulazioni del canto successivo come quello di Leo Watson per esempio e dei più noti boppers che al vocalizzo danno una particolare nozione interpretativa.

Dopo il tour l’anonimato

Balla con alcune fra le più grandi orchestre di jazz e Count Basie gli dedica un brano, Taps Miller, che contribuisce a renderlo ancora più celebre. Nel 1953 parte per una lunga tournée in Europa con l’orchestra di Mezz Mezzrow, con la quale incide il suo disco migliore di tap dancing, I Ain’t Got Nobody. Durante questo viaggio, registra in Belgio come leader con Buck Clayton e Kansas Fields . Suonò anche con Raymond Fonseque a Parigi. Vive in Francia per un po’ di tempo dopo il tour ma poi fa perdere le sue tracce. I dettagli della sua vita successiva sono sconosciuti.