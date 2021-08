Rupert Cole, un sax nato a Trinidad

L’8 agosto 1909 nasce a Trinidad, nelle Isole Barbados, il sassofonista Rupert Cole, uno dei personaggi di punta del panorama jazzistico degli anni Trenta e Quaranta e padre del batterista-vibrafonista Ronnie.

Gli inizi al clarinetto

Il giovane Rupert Cole comincia a studiare musica alle Barbados specializzandosi nel clarinetto. Trasferitosi a New York nel 1924 inizia a cimentarsi con il sax alto da autodidatta, trovando ingaggi in vari locali della città. Nel 1929 entra a far parte prima dell’orchestra di Bill Brown e poi di quella di Horace Henderson. Le sue performance attirano l’attenzione di Don Redman, con la cui formazione, allora sulla cresta dell’onda, suona ininterrottamente dal 1932 al 1938.

Tra Redman e Armstrong

Lasciato Redman entra a far parte dell’orchestra di Louis Armstrong. Nel 1944 ritorna per un breve periodo con Redman per poi associarsi a Cootie Williams. Negli anni Cinquanta lavora con Lucky Millinder e, occasionalmente, con Wilbur De Paris quando suona al Jimmy Ryan’s di New York. Negli anni successivi lavora sempre più saltuariamente. Non si conosce la data della sua morte.