Sport di resistenza, Suunto lancia ZoneSense™

Suunto è orgogliosa di annunciare il lancio della sua ultima innovazione, la tecnologia Suunto ZoneSense™, un progresso pionieristico nell’allenamento di resistenza. ZoneSense™ utilizza nuove funzioni di variabilità della frequenza cardiaca (HRV) per rilevare con precisione l’intensità dell’esercizio, fornendo agli atleti informazioni in tempo reale sul loro allenamento. Queste caratteristiche sono state sviluppate e convalidate da MoniCardi, uno spin-off dell’Università di Tampere in Finlandia, specializzata nel monitoraggio cardiaco con metodi avanzati di analisi delle serie temporali.

Nell’allenamento di resistenza, la corretta intensità di ogni allenamento è fondamentale per ottenere risultati ottimali. Storicamente, gli atleti hanno affrontato sfide per seguire accuratamente l’intensità dell’allenamento su base giornaliera. I metodi tradizionali richiedono spesso protocolli di test invasivi e ingombranti, tra cui, ad esempio, raccolta di campioni di sangue o maschere respiratorie, che li rendono poco pratici per l’uso quotidiano.

Inoltre, i livelli di intensità dell’allenamento cambiano su base giornaliera, differendo tra i diversi sport e, poi, sono influenzati da vari fattori esterni come il calore e l’altitudine, rendendo molto difficile “capire” se un atleta si sta allenando nel livello di sforzo desiderato.

Una nuova era nella misurazione dell’intensità dell’allenamento

La tecnologia ZoneSense™ affronta queste sfide sfruttando l’analisi HRV avanzata per misurare i livelli di stress del cuore durante l’esercizio. Utilizzando le funzioni scoperte con l’analisi dinamica delle fluttuazioni Dynamical Detrended Fluctuation Analysis (DDFA), ZoneSense™ correla questi livelli di stress con gli stati metabolici, come le soglie aerobiche e anaerobiche. Ci consente agli atleti di misurare con precisione i livelli di sforzo e intensità senza la necessità di una calibrazione personale o di test esterni.

“ZoneSense è un punto di svolta per gli atleti che desiderano ottimizzare il proprio allenamento” – Janne Kallio, Head of Digital Ecosystem Suunto

Suunto si è concentrata per anni sull’aiutare gli atleti ad allenarsi in modo più efficiente e una delle sfide più grandi è stata misurare con precisione l’intensità dell’allenamento. Con ZoneSense™, alimentata dalla tecnologia all’avanguardia di MoniCardi, si aprono nuove porte nell’allenamento di resistenza.

Una svolta nella tecnologia indossabile

Questa è la prima volta che questa tecnologia brevettata viene utilizzata in un dispositivo da polso. La partnership tra Suunto e MoniCardi – una start-up fondata dai fisici dell’Università di Tampere – rappresenta un significativo passo avanti nella misurazione intelligente del cuore.

“MoniCardi ha condotto anni di ricerca su metodi avanzati di analisi delle serie temporali e sul comportamento cardiaco, sia nell’esercizio fisico che nella vita quotidiana, rivelando nuove intuizioni in ambito medico e sportivo“, spiega Esa Räsänen, CEO di MoniCardi. “Avere Suunto come prima azienda a sostenere la nostra ricerca è un grande passo avanti nel progresso della misurazione cardiaca nei dispositivi indossabili“.

Disponibilità

ZoneSense™ è ora disponibile per tutti i possessori di orologi Suunto che utilizzando una fascia cardio durante l’allenamento. Le misurazioni in tempo reale sono disponibili sui modelli Suunto più recenti: Suunto Race S, Suunto Race, Suunto 9 Peak Pro e Suunto Vertical. Suunto Ocean supporterà ZoneSense™, più avanti nell’autunno del 2024.

Informazioni su MoniCardi. MoniCardi, è un’azienda di tecnologia medica e software originaria dell’Università di Tampere. Questa avanzata realtà partner di Suunto ha sviluppato con diligenza nuovi metodi di variabilità della frequenza cardiaca (HRV) per decodificare gli intricati fenomeni del corpo umano. Il team di MoniCardi ha l’obiettivo di svelare le diverse caratteristiche fisiologiche influenzate dal comportamento del cuore, aprendo nuove frontiere nella misurazione della salute e delle prestazioni. I risultati scientifici di MoniCardi sono stati ampiamente riportati dai media.