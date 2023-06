Tetra Pak tra gli European Climate Leaders 2023

– Tetra Pak, azienda leader nelle soluzioni per il trattamento e il confezionamento alimentare, è stata inserita tra gli European Climate Leaders 2023 dal Financial Times, come riconoscimento ai progressi compiuti nella riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) e al suo impegno in azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente.

Delle migliaia di aziende valutate dal Financial Times e da Statista, solo le prime 500 sono entrate nella lista finale per la riduzione dell’intensità delle proprie emissioni di gas serra (GHG).

Ad ogni azienda presente in classifica è stato assegnato un punteggio, calcolato in base alle informazioni sul volume delle emissioni, sul livello di divulgazione e sulla riduzione delle stesse emissioni in percentuale.

Tetra Pak si è classificata tra le prime 100 aziende tra le 500 elencate, raggiungendo il 54,3% di riduzione assoluta delle emissioni per gli Scope 1 e 2 in un periodo di 5 anni1. La classifica riconosce, inoltre, l’impegno di Tetra Pak lungo l’intera catena del valore (Scope 3), evidenziandone l’inserimento tra le aziende della A-list di CDP e gli obiettivi net-zero, approvati dalla Science Based Targets initiative (SBTi), secondo l’ambizione di limitare l’innalzamento del riscaldamento globale a 1,5°C.

Adolfo Orive, President & CEO di Tetra Pak ha dichiarato: “Questo riconoscimento testimonia il duro lavoro e la dedizione del nostro team, dei nostri fornitori, clienti e stakeholder. Pur essendo orgogliosi dei risultati ottenuti finora, vogliamo continuare a mitigare il nostro impatto ambientale, decarbonizzando la catena del valore, promuovendo soluzioni circolari e, allo stesso tempo, contribuendo alla resilienza dei sistemi alimentari e salvaguardando la biodiversità. Tutte queste azioni sono fondamentali per il nostro obiettivo, ovvero impegnarci a rendere gli alimenti sicuri e disponibili ovunque e proteggere ciò che è buono: alimenti, persone e pianeta.”

