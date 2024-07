Timmie Rogers tra musica e comicità

Il 4 luglio 1915 nasce a Detroit, nel Michigan, il cantante, compositore e attore comico Timmie Rogers, il cui vero nome è Timothy John Anerum

Una famiglia musicale

La musica è di casa nella sua famiglia. Mentre il fratello suona la batteria con i McKinney’s Cotton Pickers, Timmie inizia a studiare il banjo alla fine degli anni Venti e ben presto si dedica al tipple, un piccolo strumento a corde della famiglia della chitarra di cui diventa un maestro. Come musicista lascia un segno importante, ma come comico rivoluziona la struttura dello spettacolo statunitense. È infatti uno dei primi comici neri a permettersi di rivolgersi direttamente a un pubblico bianco rompendo la regola di una segregazione che durava da tempo.

I successi musicali

Come autore scrive molte canzoni che sono diventate dei successi nel campo della pop music, If you can’t smile and say yes; Bring enough Clothes for three days; Back to school again; e Flaga-la-pa, che incide più volte accanto a musicisti jazz come il trio di Stomp Russell comprendente Lucky Thompson e Johnny Otis nel 1945 per Excelsior a Los Angeles o con la J.C. Heard’s Café Society Orchestra comprendente Joe Newman, Budd Johnson e altri per Majestic a New York nel 1946. Nel 1954 forma una propria orchestra che include eccellenti musicisti come il trombettista Jonah Jones, e al pianoforte ha Buck Washington. Muore a Los Angeles il 17 dicembre 2006.