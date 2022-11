Tommy Tedesco, uno dei chitarristi di studio più richiesti

Il 10 novembre 1997 a Northridge, in California, muore il chitarrista Tommy Tedesco, forse il chitarrista di studio con all’attivo il maggior numero di registrazioni del mondo.

Dal jazz al pop

Nato a Niagara Falls il 3 luglio 1930 inizia a suonare nel 1953 con la formazione di Ralph Marterie e quindi si trasferisce a Los Angeles. Lavora brevemente con il trio di Joe Burton, e subito dopo forma un proprio gruppo con il quale si esibisce al Lighthouse. Nella seconda metà degli anni Cinquanta suona con Dave Pell e quindi con Chico Hamilton, Buddy De Franco, Jack Montrose, Mat Mathews, Herb Geller e altri. Impressionante è però il suo lavoro come turnista di studio nel pop. Una delle principali ragioni della sua fortuna in questo campo sembra sia stata la sua capacità di leggere a prima vista gli spartiti interpretandoli in modo impeccabile.

Un turnista impegnatissimo

La prima esperienza come turnista in ambito pop risale al 1956 quando la sua chitarra appare in Miss Calypso di Maya Angelou. Successivamente registrato per i Beach Boys, Barbra Streisand, Jan and Dean, the 5th Dimension, Elvis Presley, Sam Cooke, Ella Fitzgerald, Ricky Nelson, Cher, Frank Sinatra, Nancy Sinatra e molti altri. La sua chitarra appare anche in molte colonne sonore di serie televisive di successo a partire da “Batman” e “Bonanza”.