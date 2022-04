Tre modi per fare il gelato in casa con la frutta

Come si fa a fare un gelato in casa se non si possiede una gelatiera? Come si fa a fare un gelato senza latte? E senza uova? Qualcuno dirà: impossibile! Ma no, non è così! L’unico ingrediente indispensabile per preparare un dessert speciale, ghiacciato, pieno di tutte le vitamine e i sali minerali che ci offre la frutta, è un buon frullatore (più qualche ingrediente sfizioso).

Tre ricette per fare il gelato con la frutta che più amate

Prima regola, scegliete sempre frutta biologica, matura, saporita e di stagione .

. Secondo, accertatevi che il vostro frullatore sia in grado di montare della frutta ghiacciata.

frutta sotto forma di gelato, senza zuccheri aggiunti (bastano quelli già contenuti nella frutta) e solo qualche elemento in più per renderli insuperabili, senza latte, senza glutine e facilissimi da fare. Le ricette del gelato di frutta arrivano dal genio della nostra Rouge Vegan Chef Serena Ferrara e sono quanto di più salutare si possa immaginare di mangiare con il caldo estivo: vera, senza zuccheri aggiunti (bastano quelli già contenuti nella frutta) e solo qualche elemento in più per renderli insuperabili,

Essenziale un buon frullatore che possa montare la frutta congelata (fate attenzione alle lame). Un trucco: congelare la frutta quando è davvero ben matura in piccoli pezzetti

Le dosi sono per un bicchiere abbondante di gelato

Gelato di fichi e granella di noci pecan