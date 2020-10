Tutti nudi sul ponte di Castel Sant’Angelo

Il 16 ottobre 2006 centinaia di ragazzi e ragazze si denudano tutti insieme sul ponte di Castel Sant’Angelo in pieno centro di Roma e ballano sulle note di Let the sunshine.

È la scena di un film

Non si tratta di un happening improvvisato ma delle riprese di “Notte prima degli esami – Oggi”, il film ispirato al fortunatissimo “Notte prime degli esami” e diretto dallo stesso regista Fausto Brizzi. In qualche modo però viene considerato il primo flashmob italiano.

Non è soltanto invenzione

Il ballo collettivo di quei corpi nudi non è soltanto un’invenzione filmica La scena, girata con trecento comparse divertitissime, riprende e trasferisce nella capitale italiana un evento accaduto davvero alcuni mesi prima a New York dove in Times Square centinaia di giovani organizzatisi via Internet si sono radunati con le radio sintonizzate sulla stessa emittente radiofonica e a un segnale dello speaker si sono spogliati e hanno ballato completamente un intero brano mandato in onda dalla stessa emittente. Alla fine della musica si sono rivestiti rapidamente e ciascuno se n’è andato per la sua strada prima che le forze dell’ordine potessero intervenire.