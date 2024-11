Un Parquet resistente all’acqua

In un’epoca in cui il design sposa la tecnologia avanzata, Quick-Step si riconferma leader innovativo nel settore dei pavimenti con il lancio delle sue ultime creazioni: le collezioni di parquet resistente all’acqua Cala e Amato. Questi nuovi parquet sfidano lo scorrere del tempo e gli imprevisti della vita quotidiana, promettendo di trasformare ogni casa in uno spazio tanto funzionale quanto esteticamente impeccabile.

RESISTENZA ALL’ACQUA GARANTITA

I pavimenti in parquet Quick-Step si distinguono sul mercato per la loro eccezionale resistenza all’acqua. Attraverso il trattamento esclusivo Wood for Life, la superficie e le bisellature delle doghe in parquet diventano idrorepellenti, con l’ulteriore vantaggio di resistere efficacemente a sporco e batteri. Quick-Step ha inoltre perfezionato il suo sistema di incastro brevettato Uniclic per proteggere anche la parte più vulnerabile del pavimento da infiltrazioni di liquidi. Il segreto della superiorità di questa tecnologia è il cuore delle doghe in HDF. La combinazione unica di alta densità e precisione di taglio, proprie di questo materiale, è essenziale per ottenere una tenuta stagna ottimale, prevenendo l’insinuarsi dell’acqua tra le doghe e mantenendo intatta la bellezza del legno. Quick-Step assicura così un pavimento perfetto anche in ambienti umidi come cucine e bagni, con una protezione garantita contro l’acqua stagnante fino a 72 ore.