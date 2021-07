Un’estate all’insegna delle scommesse sportive online

Le scommesse sportive calcio stanno regalando grandi emozioni con gli Europei. Ma l’estate di scommesse sportive online sarà un vero successo anche grazie a moltissimi altri eventi. Su tutti da segnalare le imminenti scommesse sportive sulle Olimpiadi di Tokyo. Vediamo tutto il programma delle scommesse sportive migliori in Italia in questo articolo.

Scommesse sportive al top con Europei, Wimbledon e Tour de France

Le scommesse sportive online stanno vivendo una vera rinascita. Dopo quasi un anno di lockdown le agenzie di scommesse sportive hanno riaperto in tutta Italia grazie alla zona bianca. Ecco quindi che le scommesse sportive calcio hanno potuto essere godute a 360 da tutti gli utenti, sia quelli online che quelli più affezionati al reparto retail. Le scommesse sportive migliori al momento sono quelle live che durante i match degli Europei stanno avendo numeri impressionanti. Inoltre le eliminazioni a sorpresa di Olanda, Francia e Germania stanno rendendo queste scommesse sportive davvero imprevedibili.

Ma le scommesse sportive calcio non sono le uniche che stanno dominando le classifiche di gradimento in queste settimane. Due infatti sono gli eventi di scommesse sportive che tengono botta agli Europei. Stiamo parlando delle scommesse sportive online e fisiche di Wimbledon e Tour de France. Il tornei dello slam sull’erba inglese sta raccogliendo grande consenso nel mondo delle scommesse sportive dopo la cancellazione dell’edizione 2020. La grande boucle di ciclismo invece, dopo le scommesse sportive dello scorso anno che videro Pogacar vincitore, oggi sono fra le più incerte del mercato.

Agosto sarà il mese delle scommesse sportive migliori ovvero quelle sulle Olimpiadi

Le scommesse sportive online hanno atteso per un anno l’edizione delle Olimpiadi di Tokyo, dal 2020 al 2021. Ora è giunto il momento e siamo certi che bookmakers affidabili come Skiller sono pronti a lanciare la loro sfida al mondo delle scommesse sportive. Questa infatti potrebbe essere l’edizione dei giochi olimpici con le scommesse sportive migliori, sia per numero di eventi bancati sia per qualità dell’offerta. Dalle quote ai bonus scommesse sportive, passando per i live, queste Olimpiadi dovrebbero rappresentare l’eccellenza per il mercato italiano del betting. Siamo quindi certi che dal 23 luglio all’8 agosto le scommesse sportive migliori saranno quelle offerte sulle Olimpiadi.

L’estate delle scommesse sportive calcio arriverà molto presto visto che già il 13 agosto sarà tempo di ripartire con i principali campionati fra cui ovviamente la Serie A. Agosto sarà un mese particolare per le scommesse sportive calcio, visto che in contemporanea con le giornate di campionato e i turni preliminari delle coppe europee sarà attivo anche il calciomercato. Ecco perché agosto sarà un mese davvero imperdibile per gli appassionati di scommesse sportive e di calcio in generale. Ogni giorno partite di cartello con scommesse sportive live e in streaming, oltre che a notizie di mercato che potrebbero cambiare la fisionomia della propria squadra del cuore da un giorno all’altro. Dopo un anno di innovazione tecnologica senza precedenti ,a causa della pandemia, ecco che ora l’online raccoglie i frutti infatti sta acquisendo anche tutta quella fetta di mercato che prima era destinata alle agenzie così da avere un incremento in doppia cifra.

Le scommesse sportive dopo aver vissuto giorni bui a causa della pandemia da covid che ha bloccato l’intero settore fisico, ora sono tornate a pieno regime. Si preannuncia quindi un’estate esplosiva ricca di scommesse sportive e di eventi e manifestazioni, che riconcilieranno il mondo delle sport con i propri tifosi.