Vacanze in montagna, l’82% sceglie mete nazionali

La leggendaria settimana in montagna va ancora oggi? «All’epoca dei viaggi esperienziali, del boom delle mete esotiche e delle crociere molti preferiscono viaggi più “entusiasmanti”» rispondono gli esperti di Vamonos-Vacanze.it (www.vamonos-vacanze.it), l’OTA (online travel agency) italiana specializzata in viaggi esperienza.

«Ma il fatto è che anche quelle in montagna possono essere vacanze molto coinvolgenti, come nel caso dei nostri viaggi-esperienza in Valle d’Aosta o in Trentino o addirittura in Islanda tra geyser, ghiacciai ed aurore boreali» aggiungono gli ideatori della piattaforma.

«Certo, tra gli “escursionisti” —puntualizzano gli esperti— sarà un esiguo 10% a non modificare le sue abitudini rispetto all’anno scorso, mentre 9 su 10 adotteranno delle strategie di contenimento della spesa, optando per località con prezzi degli impianti più contenuti (47%) o riducendo la durata della vacanza (34%)».

Mentre la proposta Vamonos-Vacanze.it per vivere un’esperienza indimenticabile in Islanda prevede un budget di 1.899 per 4 notti. «È un viaggio di gruppo da sogno a caccia dell’aurora boreale, tra cascate tipiche, contrasti tra i ghiacciai ed i vulcani dell’Isola e suoi fenomeni naturali a dir poco magici» sottolinea il tour operator.

Sempre secondo il tour operator, l’82% di chi sceglie la settimana bianca rimarrà quest’anno dentro i confini nazionali, per un giro d’affari —quello delle vacanze in montagna— che in Italia si è attesta intorno ai 15 miliardi di euro, con un pubblico di aficionados pari a 9 milioni di vacanzieri che spenderanno mediamente 1.667 euro, comprese spese di viaggio, alloggio, ristoranti ed altri servizi in loco.