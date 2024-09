Vendemmia e “wine tasting”: alla scoperta del mondo del vino

Con l’estate che volge al termine e l’autunno alle porte, si apre la stagione perfetta per immergersi nel mondo del vino. Per molti territori, questo non è solo il periodo simbolo della vendemmia, ma anche il momento ideale per vivere delle esperienze memorabili all’insegna del vino, tra degustazioni eno-gastronomiche e visite nelle cantine.

Per arrivare preparati a questi eventi, così come per trarre qualche prezioso spunto, Babbel – ecosistema leader nell’apprendimento delle lingue – e GetYourGuide – leader globale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio indimenticabili – hanno creato una sorta di vademecum, selezionando alcuni termini specifici del mondo del vino, una raccolta delle più curiose espressioni idiomatiche e una proposta delle migliori attività legate alla vendemmia.

Dall’italiano al portoghese: i termini multilingue da conoscere per una degustazione perfetta

Come afferma Sofia Zambelli, linguista e Curriculum Manager di Babbel Live, la terminologia legata al vino racconta la storia di una pratica antica e affascinante. Non è infatti un caso che il lessico derivi principalmente da lingue come l’italiano, il francese, lo spagnolo e il portoghese, parlate in territori con una lunga e rinomata tradizione vinicola; imparare alcune di queste parole consente di esplorare le radici di tale tradizione, arricchendo il proprio vocabolario con termini di rilevanza internazionale.

Rotondo, corposo e strutturato : sono le tre parole da sapere per la degustazione di un vino. Un vino “ rotondo” è equilibrato e morbido, né troppo acido né troppo tannico (i tannini sono sostanze che danno una sensazione di astringenza), facile da bere e quindi ideale anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’enologia. Quando si parla di vini “ corposi” si fa riferimento invece a vini con un’elevata presenza di alcol, che risultano particolarmente ricchi, intensi, densi e persistenti al palato; nella maggior parte dei casi si tratta di vini rossi. Per vino “ strutturato” si intende un vino complesso, con un buon equilibrio tra tannini, acidità, alcol e corpo, adatto all’invecchiamento perché in grado di sviluppare nel tempo nuove sfumature; anche in questo caso si tratta generalmente di vini rossi.

Le espressioni idiomatiche più curiose legate al vino

L’esistenza di numerosi proverbi italiani, inglesi, francesi e spagnoli legati al vino rende evidente come questa bevanda abbia permeato per secoli la vita delle persone, arrivando ad influenzare persino il linguaggio e il modo di esprimersi.

Finire a tarallucci e vino : questa espressione, che ha origine nel sud d’Italia e più specificatamente nella tradizione contadina, si usa per indicare che una situazione complessa, come litigi e discussioni, si è risolta pacificamente. In passato si era infatti soliti offrire questi due prodotti ai propri ospiti in segno di benvenuto e convivialità; nel tempo la frase ha assunto un significato più metaforico che richiama il clima sereno e amichevole di accoglienza dei padroni di casa.

: questa espressione, che ha origine nel sud d’Italia e più specificatamente nella tradizione contadina, si usa per indicare che una situazione complessa, come litigi e discussioni, si è risolta pacificamente. In passato si era infatti soliti offrire questi due prodotti ai propri ospiti in segno di benvenuto e convivialità; nel tempo la frase ha assunto un significato più metaforico che richiama il clima sereno e amichevole di accoglienza dei padroni di casa. Mettre de l’eau dans son vin : sebbene significhi letteralmente “mettere l’acqua nel proprio vino”, questa espressione francese è impiegata come sinonimo di “scendere a compromessi” e “mantenere la calma”. Si dice che l’idea di allungare il vino con l’acqua risalga all’antichità e che, secondo la mitologia, sia stata introdotta dal dio greco Dioniso per moderare gli eccessi legati all’ubriachezza. Questa pratica divenne poi molto popolare in Europa e in particolare in Francia nel corso del Medioevo, non solo per rendere la bevanda meno alcolica, ma anche per prolungare la durata di conservazione dell’acqua potabile, all’epoca non sempre accessibile.

: sebbene significhi letteralmente “mettere l’acqua nel proprio vino”, questa espressione francese è impiegata come sinonimo di “scendere a compromessi” e “mantenere la calma”. Si dice che l’idea di allungare il vino con l’acqua risalga all’antichità e che, secondo la mitologia, sia stata introdotta dal dio greco Dioniso per moderare gli eccessi legati all’ubriachezza. Questa pratica divenne poi molto popolare in Europa e in particolare in Francia nel corso del Medioevo, non solo per rendere la bevanda meno alcolica, ma anche per prolungare la durata di conservazione dell’acqua potabile, all’epoca non sempre accessibile. Con pan y vino se anda el camino : questa frase “con il pane e il vino si percorre/si va per il cammino” può essere parafrasata come “con la pancia piena, tutto migliora”. È probabilmente associata ai pellegrinaggi religiosi (per i viaggiatori medievali, il pane e il vino erano la principale forma di sussistenza) e all’ultima cena (questi alimenti rappresentano rispettivamente il corpo e il sangue di Gesù Cristo); nel linguaggio contemporaneo ha una connotazione più ampia: non serve molto nella vita – se non “pane e vino” – per essere veramente felici.

: questa frase “con il pane e il vino si percorre/si va per il cammino” può essere parafrasata come “con la pancia piena, tutto migliora”. È probabilmente associata ai pellegrinaggi religiosi (per i viaggiatori medievali, il pane e il vino erano la principale forma di sussistenza) e all’ultima cena (questi alimenti rappresentano rispettivamente il corpo e il sangue di Gesù Cristo); nel linguaggio contemporaneo ha una connotazione più ampia: non serve molto nella vita – se non “pane e vino” – per essere veramente felici. Até ao lavar dos cestos é vindima : letteralmente “finchè i cesti non vengono lavati è tempo di vendemmia”, questo proverbio portoghese, apparentemente legato al periodo della raccolta dell’uva, in realtà è un invito a non abbandonare mai le speranze, anticipando preventivamente la non riuscita di progetti ed azioni in corso o già portate a termine: in altre parole, è bene non saltare alle conclusioni e come si direbbe in italiano, “fasciarsi la testa prima del tempo”!

: letteralmente “finchè i cesti non vengono lavati è tempo di vendemmia”, questo proverbio portoghese, apparentemente legato al periodo della raccolta dell’uva, in realtà è un invito a non abbandonare mai le speranze, anticipando preventivamente la non riuscita di progetti ed azioni in corso o già portate a termine: in altre parole, è bene non saltare alle conclusioni e come si direbbe in italiano, “fasciarsi la testa prima del tempo”! You can’t put new wine in old bottles: questa espressione idiomatica (“non si può mettere il vino nuovo nelle bottiglie vecchie”), che appare per la prima volta nei vangeli di Luca e Marco, non è di immediata interpretazione se non si conoscono le usanze di quell’epoca. L’origine di questa frase si collega alla fermentazione del vino che avveniva in otri di pelli di animali che si allentavano durante il processo a causa dei gas rilasciati dai liquidi: conservare un vino nuovo in un otre usurato (e pertanto, teso al massimo) avrebbe quindi causato la rottura delle giunture delle pelli, guastando sia il contenitore sia il vino. Da qui deriva l’attuale uso del proverbio che evidenzia come non sia prudente combinare il vecchio con il nuovo: infatti forzare elementi di novità in sistemi o organizzazioni ormai superati non è la strada da percorrere per il successo.

Le esperienze suggerite da GetYourGuide

