Willie Cook, per Duke una delle migliori prime trombe

L’11 novembre 1923 nasce a Tangipahoa, in Louisiana, il trombettista Willie Cook, registrato all’anagrafe con il nome di John Cook.

Il rapporto con Ellington

Trasferitosi a Chicago con la famiglia inizia a farsi conoscere come trombettista suonando in vari locali. Negli anni Quaranta oltre che con gruppi formati da lui stesso suona con King Perry, Claude Trenier, Jay McShann, Earl Hines, Ed Wilcox e Dizzy Gillespie. Dal 1951 al 1957 è con Duke Ellington. Il rapporto con Ellington dura a lungo tanto che Willie di tanto in tanto torna a suonare con la sua big band anche dopo la rescissione del contratto che lo lega in modo stabile all’orchestra

Il suo bisogno d’amore è più forte del jazz

Duke Ellington, interpellato negli anni successivi dirà di lui: «È sempre stato una delle migliori prime trombe in circolazione. Di quando in quando il suo bisogno di amore è stato più forte che non quello di girare il mondo suonando jazz una sera qua e una sera là. Tutte le volte che torna con noi se la cava brillantemente». Cook si trasferisce in Svezia nel 1982 e muore di infarto a Stoccolma il 22 settembre 2000.