GreenEra Partners, network per l’efficienza energetica

Per supportare la transizione e la decarbonizzazione, è oggi irrimandabile trovare strumenti e tecnologie capaci di ridurre la dipendenza energetica per difendere il nostro pianeta e contenere i costi crescenti legati all’uso dei combustibili fossili. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo Ennovia – società leader nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti geotermici, pompe di calore e impianti fotovoltaici – ha costituito un network di professionisti in grado di offrire un approccio integrato e complementare, grazie all’unione di competenze e tecnologie diverse, per realizzare un ecosistema energetico autosufficiente. “GreenEra Partners rappresenta molto di più di un semplice progetto,” spiega l’Ing. Angelica Agosta, CEO di Ennovia, “è un movimento in grado di mettere in rete persone e competenze, per promuovere l’indipendenza energetica attraverso un approccio cooperativo e senza limiti concorrenziali. Chi entra a far parte di GreenEra Partners condivide la stessa missione, quella di diffondere la cultura dell’efficienza e dell’elettrificazione senza barriere, in un contesto in cui il confronto tra tecnologie e metodologie è visto come una risorsa e non come un limite.”

GreenEra Partners crea infatti un modello collaborativo unico nel panorama della transizione energetica, fondato su cinque pilastri: visione, impatto, azione, crescita condivisa e innovazione. La visione si incentra sulla riduzione dei consumi come dovere ambientale; l’impatto trasforma ogni intervento in una storia di cambiamento positivo, andando oltre i numeri; l’azione è orientata a sfidare ogni ostacolo con determinazione; la crescita professionale dei membri del network è sostenuta dalla condivisione di esperienze; l’innovazione si concretizza nelle soluzioni sostenibili e tecnologicamente avanzate che Ennovia e il Gruppo VEOS mettono a disposizione per ridurre le emissioni di CO₂ e ottimizzare il consumo energetico.

GreenEra Partners è un invito a diventare protagonisti attivi di una “rivoluzione verde”, a condividere il percorso che porta all’indipendenza energetica, in un’ottica di crescita collettiva e di impatto sociale ed economico.