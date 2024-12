A Montegrotto Terme alberi secolari all’interno dei lodge

Istituita dal ministero dell’Ambiente per promuovere la cura e la valorizzazione dei boschi e del verde urbano, la Giornata nazionale dell’albero si celebra ogni anno il 21 novembre. In questa occasione Federalberghi Terme Abano Montegrotto ha raccolto e valorizzato alcune esperienze del territorio che mettono al centro l’antico rapporto fra uomo e albero interpretandolo in modo nuovo e disegnando una nuova strada possibile nell’ambito del turismo e dell’architettura sostenibile.

«Il nostro – spiega Walter Poli, Presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto – è un territorio naturalmente vocato alla sostenibilità, con l’unicità della sua risorsa termale e la collocazione nell’area dei Colli Euganei, riconosciuti di recente come riserva di biosfera Mab Unesco. Negli ultimi anni, intercettiamo una domanda sempre più forte di immersione in natura da parte degli ospiti. Una tendenza che molte strutture stanno interpretando e in qualche caso anticipando, dando prova di una grande capacità di innovazione».

Le storie

Un’esperienza abitativa a contatto diretto con gli alberi, un progetto architettonico ecosostenibile che si sviluppa attorno agli alberi secolari rispettandoli dalle radici alla chioma. I green lodge del Terme Preistoriche Resort and Spa di Montegrotto disegnati dall’architetto Alberto Apostoli sono spazi straordinari, piccole oasi di pace a impatto zero, realizzate su un sistema di 160 micropali fra gli alberi secolari del parco del resort, che non sono stati abbattuti, ma incastonati all’interno dei lodge, costruiti attorno alle piante, in un disegno armonico. Ecco che, ai piedi dei Colli Euganei riserva Biosfera Unesco, gli ospiti hanno la possibilità di “immergersi” in un’esperienza unica, toccando con mano il benessere offerto dal contatto diretto con la natura e con la straordinaria e silenziosa bellezza degli alberi secolari che è possibile ammirare e “respirare” stando all’interno della propria stanza.

Non lontano, il Terme Neroniane spa resort di Montegrotto, immerso in un grande parco di undici ettari, è riuscito nella sfida di portare degli alberi nelle nuove natura emotions suites, disegnate secondo i principi dell’architettura organica e biofilica, una disciplina che mette al centro della progettazione il rapporto uomo-natura investendo sull’utilizzo di materiali naturali, sulla luce e sull’inserimento di pareti ed elementi verdi per favorire il benessere e la rigenerazione. All’interno dei nuovi spazi al quarto piano, dotati di enormi vetrate, di pavimenti in assi di rovere e pareti in calce naturale, trovano posto teche con alberi, dall’acero alla parrotia persica.