Italia dei brevetti in mostra a Roma

Le innovazioni tecnologiche e green di Angelini Technologies–Fameccanica, l’azienda con sede a San Giovanni Teatino (CH) specializzata nella Smart Factory Automation, sono tra i protagonisti dell’esposizione “L’Italia dei Brevetti. Invenzioni e innovazioni di successo” organizzata dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nella sede del Ministero a Palazzo Piacentini, a Roma.

Con oltre 600 dipendenti in Italia, USA e Cina e più di 200 milioni di fatturato, per l’80% realizzato grazie all’export, l’azienda che fa parte di Angelini Industries, gruppo industriale italiano attivo nei settori salute, tecnologia industriale e largo consumo può, infatti, contare su oltre 1100 privative brevettuali all’attivo.

Angelini Technologies-Fameccanica è stata scelta dal Ministero delle Imprese assieme ad altre 100 altre eccellenze italiane, per esporre a Roma brevetti che raccontino soluzioni innovative e sostenibili.

Si tratta della piattaforma tecnologica S15 progettata e realizzata per la produzione di capsule monodose di detersivo; un innovativo sistema robotico antropomorfo di dosaggio brevettato da Angelini Technologies – Fameccanica, dosa il detersivo con estrema precisione riducendo al minimo gli scarti produttivi e mantenendo un’elevata velocità di produzione.

Il progetto Greenpackt®, presente in mostra ad integrazione di S15, risponde invece alla problematica delle confezioni di plastica con cui vengono comunemente imballate le capsule monodose. Il progetto Greenpackt® infatti, è la piattaforma automatica di produzione di confezioni eco-sostenibili in fibra di cartone riciclato che riduce di circa il 50% le emissioni di CO 2 [1] rispetto alla produzione di omologhe confezioni in plastica e che, grazie a un sistema a carrelli indipendenti e processi flessibili, si adatta alla produzione di diversi tipi di packaging, limitando gli scarti di produzione. Inoltre, le confezioni Greenpackt®, pensate per contenere le capsule monodose di detersivo sono a loro volta riciclabili e sono dotate di un sistema di apertura certificato e brevettato “child-resistant”.

S15 e Greenpackt® sono il risultato di un sistema completo che rivoluziona le modalità con cui viene realizzato il prodotto di detergenza in capsule monodose e del suo packaging in uso nella nostra quotidianità.

“Partecipare alla mostra che il Ministero ha voluto organizzare per celebrare l’ingegno italiano – commenta Alessandro Bulfon, CEO di Angelini Technologies – Fameccanica – ci rende molto orgogliosi e rappresenta non solo una conferma, ma anche uno stimolo importante a continuare a investire risorse e competenze in soluzioni innovative in grado di offrire un contributo concreto in termini di progettazione eco-sostenibile e risparmio ambientale. È un forte segnale del valore della proprietà intellettuale non solo come atto di difesa ma anche come asset per il nostro Paese e le imprese”.