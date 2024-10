A Tirolo l’autunno è Natura da vivere

VinoCulti – Vivere il vino a Tirolo , la manifestazione che racchiude in sé tutta una serie di appuntamenti che iniziano in primavera e finiscono in autunno, si conclude il 27 ottobre con la Festa in Via del Castello , dalle 11.30 alle 16.00 , una celebrazione del raccolto dell’anno che rappresenta un appuntamento fisso per gli amanti dell’autentica cultura enologica, con musica dal vivo, allegria, vino e specialità gastronomiche nel centro di Tirolo .

In autunno diventa ancora più suggestivo e interessante il sentiero dedicato proprio al vino , che parte dall’Associazione Turistica di Tirolo snodandosi tra i vigneti e le amene colline coltivate. Lungo il percorso si trovano stazioni che “raccontano” fatti e curiosità sulla viticoltura della zona, oltre ad alcune installazioni artistiche, come radici di vite appese in alto, tra cui una dorata a rappresentare la forza, il pregio e il primato di questa pianta.

a fine dell’estate coincide anche con la raccolta di un altro importantissimo frutto, tipico dell’Alto Adige: la mela. La parte del territorio di Tirolo che non è coltivata a viti, lo è a meli, che a primavera la trasformano in un immenso tappeto profumato bianco-rosa con i loro fiori, mentre in autunno la colorano con le foglie e i frutti variopinti. A Tirolo esiste un sentiero tematico dedicato al frutto della mela, il Sentiero della Mela, una passeggiata piacevole e poco impegnativa che attraversa i meleti di Tirolo, con cartelli e installazioni interessanti su storia, varietà, produzione, coltivazione e curiosità sulla mela.

L’Alto Adige è una regione boschiva al 50%, ideale per la crescita dei castagni e anche a Tirolo ci sono diverse zone con castagneti. In autunno, questi imponenti alberi, regalano i loro gustosissimi frutti, le castagne, un tempo alimento fondamentale nella dieta contadina. Dalle castagne, infatti, si ricavava farina, con cui si facevano pane, pasta, dolci e polenta.

La castagna in Alto Adige da sempre è presente nelle ricette autunnali, soprattutto nel periodo del Törggelen, un’antica usanza che ha origine già dal medioevo: i contadini, dopo un’intensa giornata di lavoro nelle vigne, si recavano a bere un buon bicchiere di vino novello e a mangiare castagne presso un Buschenschank (la tipica osteria contadina così chiamata perché un busche, cioè una frasca verde, appesa al suo ingresso, ne indicava l’apertura agli avventori). Oggi, il Törrgelen, che si gusta da ottobre fino alla metà di novembre, ha assunto una modalità un po’ diversa, diventando una sorta di merenda in compagnia di amici e famigliari, solitamente dopo una bella passeggiata in montagna, a base di vino novello, carne salmistrata, canederli, Schlutzkrapfen (gli squisiti ravioli tirolesi), castagne e i golosissimi Krapfen ripieni di marmellata.