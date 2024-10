Giuseppe Negroni, una voce della radio

Il 2 ottobre 1930 a Medicina, in provincia di Bologna, nasce il cantante Giuseppe Negroni, uno dei protagonisti della scena musicale italiana degli anni Cinquanta.

Mario Bertolazzi si accorge di lui

Alla fine degli anni Quaranta del Novecento, dopo aver frequentato gli studi classici e frequentato la Facoltà di Chimica, cantare nei locali da ballo prima per mantenersi agli studi e poi per passione. Nel 1952 viene notato dal maestro Mario Bertolazzi il quale lo fa mettere sotto contratto dalla casa discografica La Voce del Padrone. Senza rinunciare a esibirsi nei locali e nei night accetta anche un contratto con radio ai cui microfoni debutta nel 1954 con l’Orchestra Milleluci diretta dal maestro William Galassini, ex-pianista di Angelini. Proprio con questa orchestra incide moltissimi dischi per la Cetra.

La radio, le tournée e i Festival

Cantante dalla voce melodiosa e appassionata non resta però legato alle canzoni romantiche e tradizionali ma si cimenta anche in brani più allegri e swing. Nel 1956 lascia Galassini per andare in tournée in Sud America, ma al ritorno rientra in radio con l’Orchestra di Henghel Gualdi insieme a Leda Valli e i Radio Boys. Nel 1957 canta con l’Orchestra del Maestro .Angelo Brigada e l’anno successivo rientra nei ranghi della sua prima orchestra partecipando anche ai Festival di Grado, Milano e Ancona. All’inizio egli anni Sessanta si unisce all’orchestra di Cinico Angelini. Nel 1963 sostituisce Nicola Arigliano al Festival di S. Vincent e poi progressivamente riduce la sua attività. Muore a Budrio, in provincia di Bologna, il 3 Maggio 1994.