Al Rifugio dei Marsi il glamping che non ti aspetti

La natura piace sempre di più e il turismo outdoor è una delle scelte preferite da chi viaggia: l’idea di fondo che guida la tendenza è la ricerca di libertà e spazio, concetti connessi ad un desiderio di reale benessere. Il Rifugio dei Marsi reinventa il glamping in chiave originale, proponendo un soggiorno nelle sue botti e nella sua yurta originale mongola che spiccano nella campagna marchigiana, stagliandosi sullo sfondo di un antico casale. Ci troviamo in un luogo incantevole: Roccafluvione, a ridosso del Parco dei Monti Sibillini, che riserva scorci di bellezza eterni, che paiono immutati dai tempi nei quali il territorio era abitato dall’antico popolo dei Marsi. E la storia dell’ospitalità qui nasce proprio dall’amore per il territorio, lo stesso che spinge una famiglia marchigiana a trasformare la casa di famiglia dapprima in un agriturismo e poi, nel 2014, di ampliare l’offerta ricettiva con due opzioni a dir poco eclettiche. Gli ospiti che scelgono il Rifugio dei Marsi hanno la possibilità di dormire in una botte di vino o in un’affascinante tenda nel bosco. Andando oltre il concetto di glamping qui ci si può davvero rigenerare: l’assenza di qualsiasi inquinamento acustico o luminoso rende le giornate riposanti e le notti pieni di stelle. L’idea plus può essere quella di ammirarle durante un romantico bagno nella tinozza riscaldata, o sulla soglia della propria tenda sorseggiando una bevanda calda. L’idea della giovane Sara Ventura, e dei suoi genitori Ezio e Norma, è quella di offrire ai visitatori un’esperienza autentica a contatto con l’ambiente, senza per questo dover rinunciare ai privilegi di un soggiorno con dettagli luxury. L’azienda agricola ospita maiali, polli, galline, capponi, api e un fornitissimo orto, elementi alla base dei prodotti che vengono serviti per la ricca prima colazione ed eventualmente per la cena, che può essere richiesta su prenotazione. Le due caratteristiche botti, dalle quali si può ammirare un panorama spettacolare, sono un’unica soluzione abitativa poiché ospitano il letto, una zona colazione e un bagno. Riservandole si può godere in esclusiva anche della vasca privata e di amache dove rilassarsi, lasciandosi inebriare dal profumo del giardino aromatico. L’arredamento è ispirato allo stile country, con rimandi fiabeschi e romantici. Chi sceglie la yurta mongola fa un tuffo in una cultura lontana: la spaziosa suite open-air è realizzata totalmente in legno, con materiali naturali e arredi originali provenienti dalla Mongolia. La compongono una accogliente zona salotto dotata di stufa-caminetto (per l’inverno), un romantico letto matrimoniale e un bagno interno completo di tutto. L’agriturismo dispone anche di due stanze private all’interno della struttura principale. L’esperienza immersiva nella natura al Rifugio dei Marsi, aperto tutto l’anno, è una perfetta sintesi di tranquillità e lussuoso comfort, oltre che di comodità ad ogni servizio, poiché la città di Ascoli Piceno dista solo poco più di dieci chilometri.

Agriturismo Il Rifugio dei Marsi

Via Caserine 8

63093 Roccafluvione [AP]

Tel. +39 345 22 49 700

info@ilrifugiodeimarsi.it

www.ilrifugiodeimarsi.com