Joe Pass, un virtuoso specialista della chitarra

Il 13 gennaio 1929 nasce a New Brunswick, nel New Jersey, il chitarrista Joe Pass, il cui nome completo è Joseph Anthony Jacobi Passalaqua.

Gli inizi a nove anni

Joe inizia a studiare chitarra a nove anni prendendo lezioni da Nick Gemus, un amico di suo padre, e dedicando la maggior parte del tempo libero alla musica. A quattordici anni quando ancora frequenta la scuola ottiene le prime scritture da gruppi locali, come l’orchestra di Tony Pastor. Finita la scuola si trasferisce a New York dove ascolta da vicino i musicisti bop che lo affascinano. Inizia in questo periodo la sua dipendenza dalla droga dalla quale si libererà soltanto negli anni Sessanta. In quel periodo suona un po’ dappertutto e viene arrestato una prima volta. Trasferitosi a Las Vegas suona nei vari alberghi della città, ma, dopo un nuovo arresto, nel 1961 decide di disintossicarsi. Entra nella Synanon Foundation di Santa Monica e ci resta per oltre tre anni fino alla definitiva guarigione.

La disintossicazione e il successo

Si stabilisce quindi a Los Angeles e suona con diverse formazioni californiane quali quelle di Bud Shank, Gerald Wilson, Bobby Troup, Julie London, Clare Fischer, Bill Perkins, Earl Bostic, Les McCann, Groove Holmes, Carmell Jones e Page Cavanough. Dal 1965 al 1967 suona con George Shearing e dal 1968 si dedica soprattutto al lavoro negli studi di registrazione e in TV registrando con Frank Sinatra, Billy Eckstine, Sarah Vaughan, Joe Williams, Carmen McRae. Nel 1972 forma un duo di chitarre con Herb Ellis. Negli anni Settanta la sua notorietà cresce a dismisura e viene soprannominato Virtuoso Of The Jazz Guitar e Art Tatum Of The Guitar. Considerato dalla critica come uno tra i più virtuosi specialisti della chitarra, è dotato di uno swing solidissimo e di un gusto raffinato come armonizzatore. Muore il 23 maggio 1999.