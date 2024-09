Assoimpredia: più alberi, meno malattie

By

“Stiamo girando il Paese da più di un anno per dimostrare che il Futuro e la Salute delle nostre città si realizza solo con politiche ambientali. Questo nostro impegno è apprezzato in Europa da ELCA | European Landscape Contractors Association che considera l’Italia anche un modello unico di Bellezza in cui concorrono da generazioni, – dichiara Direttore Generale di ASSO.IMPRE.DI.A. Alberto Patruno – famiglie di custodi contadini e imprenditori capaci di coltivare, ma pure di manutentare il verde e il Paesaggio”.

“Assoimpredia è l’associazione, verticale di Confindustria Cisambiente, che raccoglie le aziende più rappresentative nel panorama della progettazione, realizzazione e manutenzione del verde urbano, extraurbano e storico, qualificante e imprescindibile elemento di arredo, del decoro urbano e del paesaggio. Puntare sulla salute fu una giusta scelta strategica che di tanto in tanto qualcuno nel mondo ribadisce e rafforza: penso agli studi di università americane raccolte attorno al grande progetto Green Heart Louisville Project, gli fa eco Massimo Lucidi responsabile Esteri dell’associazione, presente a Norimberga i giorni 11 e 12 settembre”.

“La ricerca realizzata a Louisville in Kentucky ha dimostrato – dichiara Melissa Rava Presidente di ASSO.IMPRE.DI.A. – e evidenziato che coloro che vivono nelle aree rinverdite avevano livelli di un biomarcatore dell’infiammazione generale – una misura chiamata proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hsCRP) – inferiori del 13-20% rispetto a coloro che vivevano nelle aree che non avevano ricevuto nuovi alberi o arbusti. Più alberi e verde ha come effetto la riduzione dei rischi di infarto e di altre malattie cardiovascolari. Ma anche meno probabilità di sviluppare cancro e diabete”.

“Cosa aggiungere? Il futuro è davvero nella Salute delle nostre città verdi – aggiunge Alberto Patruno – che conferma che la nostra intuizione sul tema che stiamo portando in giro con la “Passeggiata per l’Italia” dal titolo: “IL VERDE E LA SALUTE SONO IL FUTURO DELLE NOSTRE CITTÀ”. Dopo le tappe di Napoli, di Milano, di Roma e Torino, Vi aspettiamo a Livorno venerdì 27 settembre, a Bari venerdì 25 ottobre e a Catania venerdì 28 novembre 2024”.

Il link dello studio e test sugli abitanti di un’area di Louisville per capire lo stato di salute della comunità: https://greenheartlouisville.com/learn/results/