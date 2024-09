Ecco tutti i vantaggi della Tinta Senza Ammoniaca

I capelli sono un tratto distintivo della nostra personalità e del nostro essere. Per questo, possiamo modificarli e personalizzarli come vogliamo.

In nostro aiuto arrivano le tinte, utili per cambiare completamente look, ravvivare il colore naturale della nostra chioma oppure per coprire i primi capelli bianchi.

Sul mercato, esistono tantissimi prodotti diversi per tingere i capelli. Tra questi, troviamo la tinta senza ammoniaca.

Ma quali sono i benefici di una colorazione capelli senza ammoniaca e perché sceglierla? Vediamolo insieme.

Tinta senza ammoniaca: ecco perché sceglierla

L’ammoniaca è sempre stata un ingrediente molto utilizzato nelle tinte per capelli. Questo perché riesce ad aprire le squame presenti sul capello, in modo da far penetrare il colore in profondità e renderlo più permanente e durevole.

Si tratta però, allo stesso tempo, di un trattamento che non si adatta a tutte le tipologie di capello e (spesso) ha un odore poco gradevole.

Proprio per questo, molte tinte di ultima generazione sono senza ammoniaca. Ma quali sono le differenze principali tra le due tipologie?

Vediamolo insieme.

Caratteristiche della tinta con ammoniaca

Come anticipato, le tinte con ammoniaca agiscono andando a sollevare le lamelle, poste sulla superficie del capello, per far penetrare al meglio il colore e farlo durare di più.

L’ammoniaca, quindi, funge come mezzo per il pigmento colorato, che penetra negli strati più profondi del capello e si deposita più facilmente.

Si tratta della scelta ideale per chi vuole un cambio di colore netto, molto diverso da quello naturale o per chi ha intenzione di decolorare i capelli.

Le caratteristiche della tinta senza ammoniaca

Le tinte senza ammoniaca sono una scelta sempre più popolare per chi desidera colorare i capelli senza rinunciare a un trattamento dall’odore super piacevole. A differenza delle tinte tradizionali che contengono ammoniaca, queste formulazioni utilizzano agenti alcalini alternativi, che permettono di colorare il capello e coprire i capelli bianchi. Questo permette di mantenere i capelli più morbidi e idratati dopo la colorazione. Le colorazioni senza ammoniaca sono perfette per chi vuole ottenere un risultato dal colore naturale e vicino alla propria tonalità di partenza.

Quali sono i vantaggi della tinta senza ammoniaca

Con le nuove formule, le tinte senza ammoniaca riescono comunque a mantenere la durata del colore a lungo, coprendo al contempo i capelli bianchi.

Inoltre, i pigmenti colorati sono spesso mescolati a oli nutrienti che vanno ad idratare il capello, mantenendolo luminoso e forte.

La tinta senza ammoniaca riesce a mantenere il colore e ad avere un effetto coprente, sia sui capelli bianchi e sia sul colore naturale della chioma.

Come mantenere vivo il colore in caso di tinta senza ammoniaca

​​Per mantenere vivo e brillante il colore dei capelli tinti senza ammoniaca, è fondamentale adottare una haircare routine mirata e delicata. Prima di tutto, è importante scegliere shampoo e balsami formulati appositamente per capelli colorati, privi di solfati e con ingredienti nutrienti come oli e antiossidanti.

Questi prodotti aiutano a proteggere la cuticola del capello, preservando il pigmento e prevenendo lo sbiadimento precoce. Inoltre, è consigliabile utilizzare una maschera idratante almeno una volta a settimana per ripristinare l’idratazione e rinforzare i capelli, mantenendoli elastici e luminosi.

L’acqua calda tende a far sbiadire il colore, quindi è preferibile lavare i capelli con acqua tiepida o fredda. Anche i prodotti termoprotettori sono essenziali se si utilizzano strumenti di styling a caldo, poiché il calore può accelerare la perdita di brillantezza. Infine, un piccolo trucco è applicare periodicamente un tonalizzante per ravvivare il colore tra una tintura e l’altra, mantenendo i capelli sempre luminosi.