Bill Reichenbach sr, un batterista per il jazz samba

Il 18 dicembre 1923 nasce a Washington, D.C. il batterista e percussionista Bill Reichenbach, registrato all’anagrafe con il nome di William Frank Reichenbach sr, uno dei primi esecutori del cosiddetto jazz samba chiamato anche Bossa Nova.

Un inizio precoce

Reichenbach inizia la sua carriera musicale prima ancora di diplomarsi alla McKinley Tech High School. Durante la seconda guerra mondiale suona in una banda della Marina prima di andare in tournée con le big band di Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey e Art Mooney. In seguito suona nei jazz club della sua città natale, dove accompagna Frank Sinatra, Patti Page, Teddy Wilson e Zoot Sims. Nel 1961 inizia a collaborare con il chitarrista Charlie Byrd che nel febbraio del 1962 lo fa partecipare come batterista aggiuntivo alla registrazione dell’album Jazz Samba di Stan Getz, che provoca un’ondata di entusiasmo per la Bossa Nova negli Stati Uniti

Con Charlie Byrd

Nel corso del 1962 Reichenbach sostituisce definitivamente Buddy Deppenschmidt nel trio di Byrd, di cui resta una presenza fissa per dodici anni. Con Byrd incide molti album per la Milestone, la Columbia e la Epic, eccellendo in particolare nell’uso delle spazzole. Successivamente torna a Washington DC, dove suona a lungo come batterista di casa al Blues Alley. Muore il 16 maggio 2008 a Los Angeles in California. È il padre del trombonista Bill Reichenbach Jr. e del cantante Kurt Reichenbach.