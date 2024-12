Sonny Red, un sax d’ispirazione bop

Il 17 dicembre 1932 nasce a Detroit, nel Michigan, il sassofonista e compositore Sonny Red, il cui vero nome è Sylvester Kyner jr.

Il sax alto

Sonny inizia lo studio della musica al Northern High proseguendolo poi nella Community Music School. In quel periodo suona il C-melody sax e solo nel 1949 passa all’alto cominciando la carriera musicale con Barry Harris, nella cui formazione resta fino al 1952. Per qualche mese si dedica al sax tenore. Accade nel 1954 quando suona con Frank Rosolino, ma verso la fine dell’anno torna allo strumento preferito e si unisce al gruppo di Art Blakey.

Da Detroit a New York

Nel 1957 si trasferisce a New York per suonare con Curtis Fuller con il quale incide per la Prestige New Trombone. In quel periodo suona anche con Paul Quinichette incidendo On The Sunny Side e all’inizio degli anni Sessanta si unisce a Donald Byrd, suo grande amico. Con quest’ultimo, alcuni anni più tardi, incide Slow Drag in cui figura una sua composizione, Jelly Roll, che testimonia la sua profonda conoscenza e il suo amore per la musica popolare afroamericana. Nel 1966 suona con Kenny Dorham. Sassofonista di ispirazione bop, influenzato da Sonny Stitt prima maniera, muore il 20 marzo 1981.