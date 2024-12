Peter Rasmussen, Sweet Pete

Il 16 dicembre 1906 nasce a Hørsholm, in Danimarca, il trombonista e direttore d’orchestra Peter Rasmussen.

Un soprannome per la dolcezza

Divenuto professionista nel 1922 è considerato uno dei primi musicisti jazz danesi la cui fama è andata oltre il confine del proprio paese allargandosi all’Europa e agli Stati Uniti. Dal 1923 al 1926 fa parte dell’orchestra di Valdemar Eibergs e dal 1926 al 1929 in quella di Kai Ewans. Nel 1929 entra a far parte della formazione tedesca diretta da Bernhard Ette con la quale effettua anche delle tournée in Europa e negli Stati Uniti. È in quell’orchestra, con cui resta a lungo, che diviene famoso per lo stile “dolce” nel suo modo di suonare il trombone che gli vale il soprannome di “Sweet Pete”.

Tra ballo e jazz

Tra il 1932 e il 1936 si esibisce con i migliori musicisti danesi nell’orchestra di Erik Tuxen e dal 1936 al 1943, in quella swing di Kai Ewans. Nel 1943 Svend Asmussen lascia il suo quintetto e Rasmussen ne diviene il direttore, trasformandolo in un settetto nel 1945. Dal 1950 dirige le maggiori orchestre da ballo della Danimarca pur non rinunciando a effettuare numerose incisioni di jazz con varie formazioni a suo nome. Muore il 27 settembre 1992.