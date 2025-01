Catania diventa green con la ricarica elettrica

Electra continua la sua espansione per portare la ricarica elettrica in tutta Italia. L’azienda specializzata nella ricarica ultraveloce per i veicoli elettrici inaugura la sua prima stazione nel Sud Italia, situata presso il centro commerciale Etnapolis a Belpasso, in provincia di Catania, in collaborazione con Nhood Services Italy (“Nhood”), società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, già gestore del mall. Progettato dall’architetto Massimiliano Fuksas, il centro commerciale Etnapolis è un punto di riferimento per l’area catanese, un luogo dinamico che offre una vasta gamma di servizi di intrattenimento e shopping, attirando migliaia di visitatori e automobilisti locali e in transito.

La scelta del luogo di installazione dell’infrastruttura di ricarica è dovuta alla posizione strategica di Etnapolis: all’ingresso autostradale e alla strada provinciale che porta a Catania e a pochi minuti dal parco divertimenti Etnaland. Questo rende l’”hub supercharger” di Electra una risorsa utile e accessibile sia per i visitatori del centro commerciale che per coloro che si spostano verso le principali arterie di collegamento dell’area. La stazione è composta da due colonnine da 300kW, per un totale di quattro punti di ricarica che permettono un rifornimento completo in soli 20 minuti.

“L’accordo con Nhood rappresenta per Electra un passo importante per estendere capillarmente l’infrastruttura di ricarica ultraveloce in Italia, arrivando anche in aree ancora poco servite, come il Sud del Paese – afferma Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia -. Etnapolis, con la sua posizione strategica tra Catania ed Enna e la vicinanza a centri di attrazione come Etnaland, è un punto ideale per rispondere alle diverse esigenze degli utenti, da chi si ferma per una breve sosta di rifornimento a chi trascorre più tempo per lo shopping. La disponibilità di stazioni di ricarica presso i centri commerciali svolge un ruolo chiave nella transizione verso la mobilità elettrica, offrendo spazi in cui la ricarica diventa parte di un’esperienza integrata”.

“Ci impegniamo ogni giorno nell’animare e gestire spazi che riducano la loro impronta carbonica e diano una energia buona a chi sceglie i nostri centri commerciali per il proprio shopping e i momenti di socialità. Siamo quindi orgogliosi che Electra ci abbia scelto per il suo primo progetto al Sud Italia e sia diventato un nostro alleato verso la sfida alla transizione energetica. Unendo le forze, erogheremo un servizio non solo di prossimità, ma di grande valore per il futuro di tutti” dichiara Federico Acunto, Shopping Center Manager CC Entapolis.

Nel Sud e Isole solo un quarto dei punti di ricarica nazionali. In Sicilia meno del 5%

Nata nel 2021 con l’intento di portare la ricarica elettrica semplice e accessibile nelle città europee, oggi Electra conta oltre 350 hub in otto Paesi – tra cui Francia, Germania, Belgio, Spagna e Italia – e ha l’obiettivo di arrivare a 2.200 entro il 2030. In Italia, l’azienda è presente con 13 stazioni e, in particolare, ha recentemente attivato una rete strategica lungo la tratta A4 fra Torino e Trieste. Ora, con l’arrivo in Sicilia, Electra segna un passo fondamentale nella sua espansione e nell’elettrificazione del Paese.

Secondo gli ultimi dati raccolti da Motus-E1, in Italia la maggior parte dei punti per la ricarica elettrica si trova al Nord, dove è concentrato il 58% delle infrastrutture. Il Sud e le isole, invece, contano meno di un quarto delle infrastrutture disponibili, mentre meno del 5% si trova in Sicilia.

“Potenziare la rete di ricarica nel Sud Italia e, in generale, nelle aree periferiche è fondamentale per garantire autonomia di movimento ai possessori di auto elettriche, sia per i residenti sia per chi viaggia per lavoro o turismo – sottolinea Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia -. Inizieremo a elettrificare aree con elevati flussi di traffico come il centro Etnapolis a Catania, ma il nostro obiettivo è costruire una rete di infrastrutture capillare sul territorio, che consenta di ricaricare il proprio veicolo elettrico ovunque e rapidamente”.

“Associare l’ambizione di applicare la transizione energetica ad un immobile tradizionalmente energivoro, quale è un centro commerciale, può sembrare un paradosso, eppure siamo entusiasti di supportare Electra Italia in questa missione di ricarica sostenibile nel Sud e nelle aree ancora rimaste periferiche. Lo facciamo insieme perché è un impegno comune, quello verso le Persone e il Pianeta, che si pone al centro anche delle nostre azioni quotidiane come gestori e sviluppatori. Oggi annunciamo questa iniziativa, ma non è che una delle soluzioni che sappiamo estendere all’intero portfolio grazie alle competenze interne a Nhood”, commenta Massimo Quaranta, Energy Manager Nhood Services Italy.

Dall’installazione alla gestione, come funzionano gli “hub supercharger” di Electra

Il nuovo hub realizzato da Electra in accordo con Nhood Services Italy è situato in un contesto, come il centro commerciale Etnapolis, in cui i consumatori si recano abitualmente per shopping, acquisti per la casa o un pasto veloce. La stazione è alimentata al 100% da energia rinnovabile ed è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo un servizio comodo e continuo agli automobilisti e una user experience intuitiva: tramite un’app per smartphone, l’automobilista può individuare e prenotare in anticipo la colonna per la ricarica, ricevendo una stima dei tempi e dei costi di ricarica per evitare code e attese inutili.

L’obiettivo di Electra è infatti integrare la ricarica delle auto in luoghi come centri commerciali o supermercati proprio per dare agli utenti la possibilità di ottimizzare il tempo necessario al completamento e renderla un’attività correlata allo shopping. In questo modo, all’interno della catena di distribuzione si crea un circolo virtuoso: la clientela, sempre più attenta a pratiche sostenibili, può premiare luoghi e centri commerciali che aderiscono a iniziative attente all’ambiente. D’altra parte, i proprietari di parcheggi e strutture commerciali possono monetizzare i propri spazi a lungo termine, affittandoli ad Electra, che si occupa di tutti gli investimenti necessari, dalla progettazione all’installazione, dalla manutenzione al servizio clienti.