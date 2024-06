Gérard Lévêque, un clarinetto per Django

Il 1° giugno 1924 nasce a Raismes, in Francia, il clarinettista e sassofonista, nonché arrangiatore e compositore Gérard Lévêque

Il sodalizio con Reinhardt

Gérard frequenta gli studi di clarinetto, armonia e composizione al conservatorio di Valenciennes poi a quello di Lille. Debutta a Parigi nel 1943 con un’orchestra composta da strumentisti non professionali per disputare l’annuale torneo dei debuttanti. Pochi giorni dopo viene scritturato da Django Reinhardt per rimpiazzare Hubert Rostaing e André Lluis. Partecipa anche ad alcune registrazioni di Django. Il sodalizio tra i due si fa sempre più stretto ed è destinato a durare nel tempo. Gérard scrive temi per Django, trascrive le partiture dei suoi brani e tenta (senza successo) di armonizzare una sua sinfonia. Dal 1944 al 1947 lavora più o meno regolarmente con lui.

Da Helian a Salvador

Nel 1948 Gérard entra a far parte della grande formazione di Jacques Helian. Partecipa a numerose registrazioni del gruppo, a programmi radiofonici e a film come “Tambour battant” del 1953. Dopo lo scioglimento dell’orchestra, Lévêque lavora per editori e case discografiche. Dal 1958 al 1964 scrive delle orchestrazioni per formazioni da ballo per Eddy Barclay e anche per Henry Salvador in uno stile “alla maniera di Count Basie”. Come clarinettista Léveque si situa nella tradizione di Hubert Rostaing. Arrangiatore, ha saputo bene imitare gli stili di Basie così come quelli di Kenton con una predilezione per lo stile di Woody Herman e Shorty Rodgers. Muore a Parigi nel maggio del 1979.