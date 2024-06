Gildo Mahones, un pianista molto apprezzato dai musicisti

Il 2 giugno 1929 nasce a New York il pianista e compositore Gildo Mahones, uno strumentista molto apprezzato per la sua duttilità.

Tre anni con Lester Young

A partire dal 1948 Gildo si fa conoscere soprattutto come accompagnatore di noti jazzisti come Joe Morris e Milt Jackson. Il servizio militare blocca provvisoriamente l’attività, ma nel 1953, dopo il congedo dalle forze armate suona con Lester Young. Il sodalizio dura per tre anni, fino al 1956. Successivamente entra a far parte del gruppo Les Modes diretto da Julius Watkins e Frank Foster, con Sonny Stitt e altri, prima di unirsi al gruppo vocale Lambert, Hendricks & Ross nel giugno 1959 con cui resta anche dopo la sostituzione di Annie Ross con Yolande Bavan.

Un pianoforte molto presente

Tra il 1963 e il 1964 incide anche due dischi a proprio nome e nel 1966 si trasferisce a Los Angeles per accompagnare il cantante O. C. Smith. Per tre anni e mezzo svolge anche la funzione di direttore musicale dl Lou Rawls. Nella sua lunga carriera accompagna molti altri cantanti, da Joe Williams a Esther Phillips, a Jimmy Whitherspoon, King Pleasure, Abbey Lincoln, Leon Thomas e molti altri. Il suo pianoforte è presente anche in molte registrazioni di strumentisti come T-Bone Walker, Ted Curson e Benny Carter. Muore il 27 aprile 2018.