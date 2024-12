Johnny Răducanu, Mr. Jazz of Romania

Il 1° dicembre 1939 nasce a Braila, in Romania, il pianista Johnny Răducanu, all’anagrafe registrato con il nome di Răducan Crețu.

Una tradizione musicale antica

Johnny Răducanu nasce in una famiglia di etnia rom che ha una lunga tradizione musicale le cui origini risalgono al XVII secolo. Dai suoi genitori eredita la passione per la musica anche se inizialmente non pensa che la musica possa diventare la sua professione. Inizia a suonare il contrabbasso e qualche tempo poco dopo passa al pianoforte. Nel 1957 vince a Mosca un festival dedicato ai giovani musicisti e si rivela subito come il più interessante dei jazzisti rumeni.

Fondatore della scuola di jazz rumena

Con la sua big band prende parte a diversi festival prima in Romania e poi in tutta Europa e negli Stati Uniti. Suona con moltissimi musicisti affermati fra i quali spiccano i nomi di Art Farmer, Slide Hampton, Johnny Griffin e Friedrich Gulda. Nel 1987, Răducanu viene insignito del diploma onorario alla Louis Armstrong Academy di New Orleans. Fondatore della scuola di jazz rumena, durante una carriera musicale durata oltre mezzo secolo, forma diverse generazioni di musicisti jazz rumeni. Leonard Feather lo chiama “Mr. Jazz of Romania”. Muore il 19 settembre 2011 a Bucarest.