La Bardana, depurativa e stimolante

La bardana è una pianta officinale apprezzata ed utilizzata fin dall’antichità. Le sue proprietà sono state confermate da recenti studi.

Il fusto è ramoso e robusto, caratterizzato da scanalature. Può raggiungere 1,5m di altezza. Le foglie di forma ovata, più grandi verso la base. Di colore verde nella pagina superiore e grigiastro in quella inferiore. I fiori, color porpora, riuniti in corimbi chiusi in un involucro con delle brattee uncina. La radice è cilindrica e voluminosa.

Diffusa sia in pianura che in montagna, la bardana è una pianta infestante. Si trova in prati incolti, ai bordi di sentirei, vicino ai muri di vecchie case. Si raccoglie in autunno e si possono utilizzare anche le foglie.

La Bardana ha delle principali proprietà benefiche. E’ depurativa e stimolante per la funzionalità del fegato, è diuretica ed antisettica.

La bardana in cosmetica

L’olio di bardana è un valido rimedio naturale per la depurazione della pelle grassa ed impura (acne, brufoli, ecc). In decotto può essere usato per un impacco, o come acqua da risciacquo, per il benessere dei capelli.

La bardana in cucina

Le foglie più carnose possono essere usate in cucina lessandole con altre verdure.

La bardana, forme in cui si utilizza

Ecco alcuni utilizzi, quando assumerlo e la posologia.

Tintura madre/Soluzione Idroalcolica (uso interno): 60 gocce 2 volte al giorno sciolte in un bicchiere d’acqua dopo i pasti.

Decotto di radice (uso interno): 5g in una tazza d’acqua bollente, far bollire per 5-10 minuti, filtrare e bere 3 tazze al giorno. Decotto di radice (uso esterno): 10-15g di radice in 500ml, far bollire per 10 minuti.

La bardana, un utile rimedio naturale

A cosa serve? Utile come rimedio naturale in caso di:

Acne

Foruncoli

Dermatite

Eczema

Gotta, acidi urici

Diabete

Calcoli renali

Reumatismi

CONTROINDICAZIONI: Nessun effetto collaterale da segnalare.

Fonte: Erbecedario