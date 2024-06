Morgana King, in bilico tra jazz e pop

Il 4 giugno 1930 a Pleasantville, New York, nasce la cantante e attrice Morgana King il cui vero nome è Maria Grazia Morgana Messina.

La passione per la musica ereditata dal padre

La sua è una famiglia siciliana immigrata negli Stati Uniti. Il padre, Ignazio Messina, proprietario di un negozio di carbone e ghiaccio a New York, canta e suona la chitarra per passione e quando la figlia manifesta interesse per la musica non si oppone. Morgana, dopo aver studiato alla Metropolitan School of Music, a partire dal 1956 inizia a cantare in molti club e locali di New York, tra cui il Basin Street e il Roundtable.

Tra cinema, pop e jazz

Il pubblico cinematografico la conosce per la sua interpretazione di Carmela Corleone nei primi due film della trilogia del Padrino, al fianco di Marlon Brando nella prima pellicola e come vedova del boss nel secondo episodio della trilogia diretta da Francis Ford Coppola

Perennemente in bilico tra jazz e pop sembra leggero, ottiene un grande successo commerciale negli anni Sessanta con l’album With A Taste Of Honey. Non tradisce mai però il jazz, anzi approfitta della sua popolarità per pubblicare vari album di questo genere musicale. Muore il 22 marzo 2018 a ottantasette per un linfoma non Hodgkin ma la notizia viene diramata solo alcuni mesi dopo.