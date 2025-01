Orticolario 2025, il giardino come luogo di sperimentazione

Pensare al giardino non solo come ornamento, ma come una soglia aperta alla trasversalità, all’arte e al design. Questo il senso più profondo di Orticolario che, all’ampia offerta di piante e artigianato, abbina installazioni d’arte e design e la realizzazione di giardini tematici. Questo il valore della partecipazione di progettisti, artisti e designer al bando di concorso internazionale Spazi Creativi e all’open call per progetti di arte e design, aperti rispettivamente fino al 15 e al 31 gennaio 2025. I lavori selezionati parteciperanno alla quindicesima edizione di Orticolario, in programma dal 2 al 5 ottobre nel parco storico di Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. E chi ne ha già preso parte può esserne sincera testimonianza. Ecco allora le parole dei protagonisti dell’anno che si sta chiudendo.

Partiamo dai vincitori del concorso internazionale Spazi Creativi. Ad aggiudicarsi il premio “La Foglia d’oro del Lago di Como” lo Spazio STIHL “SETA. Sustainable Environment and Textile Artwork”, progetto di Jonathan Arnaboldi, agronomo e architetto paesaggista, e Matteo Pellicanò, agrotecnico: “Per noi partecipare a Orticolario ha un grande valore, siamo entrambi di Como, sappiamo quanto l’evento contribuisca allo sviluppo culturale del nostro territorio – raccontano all’unisono – Consigliamo ai giovani come noi di partecipare, è un’esperienza che si aggiunge al bagaglio personale, è motivo di arricchimento. Tra l’altro, avendo già lavorato in ville storiche, abbiamo vissuto il premio come un ponte tra il passato e la strada futura”.

Particolarmente soddisfatto anche Lorenzo Guzzini alla cui installazione “I quattro elementi” è stato assegnato il premio Miglior progetto di Arte & Natura: “L’organizzazione di Orticolario è sempre disponibile e attenta – commenta – È stata un’esperienza magica e positiva, complice anche il posto assegnatomi, stupendo, in Darsena, sul lago”. Credi sia stata colta l’essenza della tua opera? “Il pubblico era incuriosito, ha di certo interpretato l’installazione mediandola con il contesto storico, le piante e gli oggetti in vendita. Credo molto nella trasversalità dell’arte contemporanea, più criptica e concettuale, in relazione immediata con un senso e un significato quotidiano. Ed è coraggioso esporre in un ambiente interessante come Orticolario, in grado di riallacciare l’idea di giardino come luogo di sperimentazione, così come era considerato secoli addietro”.

L’evento è considerato una vetrina per farsi conoscere anche da Paolo Manservisi del Duo Urtiga, alla cui opera “Con-tatto” è stato conferito il premio Miglior progetto di Design & Natura: “Orticolario ci ha permesso di mostrare il nostro lavoro a un vasto pubblico, di ricevere apprezzamenti e consigli, ma soprattutto ci ha consentito di confrontarci con altri professionisti legati al design. Ci è parso molto interessante e istruttivo. Per il nostro progetto abbiamo lavorato il legno utilizzando utensili manuali che permettono di produrre superfici e texture particolari. Ci ha fatto quindi molto piacere che il nostro sforzo sia stato apprezzato e notato dalla giuria”.

Ricordiamo qui di seguito, le coordinate per partecipare al concorso Spazi Creativi e all’open call per progetti di arte e design.

BANDO DI CONCORSO INTERNAZIONALE SPAZI CREATIVI, DECIMA EDIZIONE – Rivolto a progettisti, garden designer, architetti del paesaggio e giardinieri, riguarda la progettazione e la realizzazione di giardini e installazioni che, ispirati al tema dell’anno, verranno selezionati per essere allestiti nel parco storico di Villa Erba in occasione della quindicesima edizione: l’apposita Commissione valuterà i progetti di spazi originali, giardini vivibili e fruibili, che rispettino i criteri estetici e tecnici richiesti da Orticolario. Ogni proposta deve essere il risultato di un percorso in cui la tecnica si trasforma in messaggio in grado di dialogare con lo spazio circostante, rispettarlo e valorizzarlo.

I progetti selezionati, verranno poi valutati da una giuria internazionale: il vincitore si aggiudicherà il premio La Foglia d’oro del Lago di Como, realizzato in esclusiva dalla storica Vetreria Artistica Archimede Seguso di Murano (VE). Il premio è unico e viene custodito dal vincitore per un periodo limitato, per essere poi esposto a Villa Carlotta, a Tremezzo, sul Lago di Como fino all’edizione successiva di Orticolario. I nomi dei vincitori sono inseriti nell’Albo d’oro esposto accanto al premio.

Il vincitore, tra l’altro, avrà anche la possibilità di candidare fino a due progetti destinati ad arricchire il Padiglione Centrale per Orticolario 2026.

L’iscrizione al concorso è gratuita e deve essere inviata in forma scritta entro e non oltre il 15 gennaio 2025. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione su orticolario.it

OPEN CALL PER INSTALLAZIONI DI ARTE E DESIGN – La selezione è volta alla ricerca di progetti e spazi innovativi che celebrino l’intreccio tra arte, design e natura, ed è rivolta a creativi, artisti e designer. I progetti vengono anch’essi allestiti temporaneamente nel parco di Villa Erba in occasione di Orticolario 2025 e vengono selezionati da una Commissione dedicata e poi giudicati dalla relativa giuria che assegna premi e menzioni.

È possibile candidarsi entro il 31 gennaio 2025.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione su orticolario.it

Si ricorda che la finalità di Orticolario è promuovere la cultura del paesaggio e raccogliere fondi per associazioni del territorio lariano impegnate nel sociale, attive nella realizzazione della manifestazione.

NOTE ORTICOLARIO

Orticolario è l’evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita. Teatro della manifestazione è il parco storico di Villa Erba a Cernobbio (CO), dimora ottocentesca affacciata sulle sponde del Lago di Como, residenza estiva dell’infanzia del regista Luchino Visconti. Suo tratto distintivo, la proposta di giardini tematici e installazioni ispirati al tema dell’anno, tra i quali spiccano le realizzazioni dei selezionati al Concorso Internazionale Spazi Creativi. L’evento è arricchito da un’ampia offerta di piante rare, insolite e da collezione, artigianato artistico e design con circa 250 espositori rigorosamente selezionati, da un fitto calendario di incontri e da numerosi laboratori didattico-creativi per i bambini, oltre a performance ed esperienze. Durante i quattro giorni e per tutto il resto dell’anno vengono raccolti contributi per il Fondo Amici di Orticolario, che sostiene progetti per la promozione della cultura del paesaggio e per cinque associazioni benefiche del territorio.

Info: www.orticolario.it