Professor Longhair, una leggenda del rhythm and blues

Il 30 gennaio 1980 muore a New Orleans, in Louisiana, Professor Longhair uno dei personaggi leggendari del rhythm and blues.

Caraibi, blues e boogie

Il suo vero nome è Henry Roeland Bird e nasce il 18 dicembre 1918, a Bogalusa, in Louisiana. Autodidatta, inizia esibirsi giovanissimo. Il suo eclettismo e l’intenso feeling ritmico ne fanno uno degli esponenti più importanti della musica di New Orleans al di là delle etichette stilistiche. La sua peculiarità è quella di riuscire a combinare i ritmi dei Caraibi con il linguaggio del blues e lo stile pianistico del boogie woogie. A lui si ispirano artisti come Fats Domino e altri.

Il miglior live è postumo

Negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento compone molte canzoni. Le più famose sono Tipitina, Bald head e Go to the Mardi Gras. Dopo un periodo in cui sembra che il suo tempo sia ormai passato, negli anni Sessanta conosce un periodo di nuova popolarità. Tra i suoi album di maggior successo ci sono Rock ‘n’ Roll gumbo, Mardi Gras in New Orleans, Live on the Queen Mary e Crawfish fiesta. Qualche anno dopo la sua morte viene pubblicato l’album The London concert, considerato il suo miglior live.