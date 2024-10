Rafano o Cren, una pianta dalle proprietà pungenti

Il Rafano o Cren è una pianta originaria della Russia, ma si è presto diffusa un po’ ovunque. La troviamo citata nell’Esodo, nell’Antico Testamento, è presente nelle cene rituali pasquali, come erba simbolo della durezza della schiavitù in Egitto.

Nel lontano passato la radice è stata usata più per le sue proprietà curative che in cucina, dove viene valorizzata a partire dalla fine del XVI secolo. Il nome Cren non è parola veneta o tedesca, come spesso si sente dire, ma viene fatto derivare dal russo “Kren-cren-crenson”, termine con il quale in Russia si chiama la pianta.

Addirittura in Baviera, a Baiersdorf, è stato creato “Il museo più piccante al mondo” dedicato al barbaforte che leggenda narra essere pesato in oro dagli Dei.

Molti di voi conosceranno la salsa wasabi, ovvero quella salsa verde di origine nipponica giunta anche in Italia. Oltre i confini giapponesi viene preparata proprio con il rafano in quanto solo questo sembra poter sostituire la radice della wasabia japonica, rara e anche costosa.

Già prima di Cristo, il rafano veniva coltivato nell’antico Egitto e nell’Asia anteriore. Nell’an­tichità a quest’ultima radice è stata attribuita un’importanza con­siderevole, tanto che Ovidio, per ottenere filtri erotici vegetali, consigliava tra gli altri l’uso del rafano. Nel “kamasutra“, libro erotico di fama mondiale, il rafano è consigliato in una ricetta afrodisiaca insieme al miele ed al latte (Kordel 1974). Per il sapore piccante il rafano venne classificato caldo da tutti i medici antichi, ma la sua fama di corroborante sessuale era sopratutto legata all’aspetto vagamente fallico. La radice, anche per il suo potere urticante, era utilizzata per punire gli adulteri nella “raphanidosis”, sorta di sodomizzazione. Nel Medioevo, la barbaforte era un ingrediente comune nel­le farmacie dei conventi, dove frati erboristi preparavano con essa medicamenti di ogni tipo, forse anche perché il suo sapore e l’aroma piccante davano a qualsiasi pozione preparata una forza che poteva sottintendere qualcosa di magico, se non addirittura di diabolico.

Il cren è una pianta che appartiene alla famiglia delle Brassicacee (cruciferae) si può trovare in natura anche con altri nomi quali Rafano rusticano e Armoracia. A seconda della regione in cui si trova, assume nomi diversi: per esempio in Liguria si chiama Ravanasso, Ravanet in in Piemonte, Crein in Emilia, Barbaforte ed Erba da sgorbuto in Toscana, Pizzicalingua in Umbria, ed Armurata in Sardegna.