Ulrik Neumann, un musicista con la passione della recitazione

Il 23 ottobre 1918 nasce a Copenaghen, in Danimarca, il chitarrista, cantante, compositore e attore di buon successo Ulrik Neumann, il cui nome completo è Hans Ulrik Neumann.

I primi passi con Svend Asmussen

Fratello minore dell’attrice e cantante Gerda Neumann nel 1933 inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica suonando con il sestetto di Svend Asmussen. Successivamente, nel 1936, passa alla Kai Ewans Orchestra con la quale suona per un breve periodo anche Benny Carter. Dal 1937 per alcuni anni si esibisce in duo con la sorella Gerda. La coppia diventa un trio nel 1943 quando ai due fratelli si aggrega il violinista Svend Asmussen.

Gli Swe-Danes

Popolarissimo come attore, Neumann non rinuncia alla musica. Nel 1959 dà vita agli Swe-Danes un trio è costituito insieme alla cantante svedese Alice Babs e al violinista jazz danese Svend Asmussen. Dal 1964 al ’68 è in duo con la figlia Sniff, anch’essa cantante, ed effettua tournée in Scandinavia e in Francia. Dal 1968 lo troviamo in trio con i suoi figli Ulla “Sniff” Neumann e Mikael Neumann. Muore a Malmö, in Svezia, il 28 giugno 1994.