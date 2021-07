Smart working village, la nuova frontiera del turismo

Per andare incontro alle esigenze degli italiani in questa nuova estate all’insegna dei soggiorni in plein air a stretto contatto con la natura, Club del Sole, leader in Italia delle vacanze outdoor al mare, ha lanciato nuove promozioni e agevolazioni per soddisfare il desiderio di vacanza di molte famiglie. Prime fra tutte la flessibilità sulle date di prenotazione e una nuova politica di cancellazione per la massima serenità dei viaggiatori.

Il periodo particolare che stiamo attraversando impone un ripensamento della vacanza anche dal punto di vista della sua programmazione e con EASY CHANGE Club del Sole offre la massima flessibilità per modificare la prenotazione.

L’Offerta ZERO RISCHI inoltre offre l’opportunità di prenotare un soggiorno in anticipo potendo accedere ad un prezzo più conveniente e senza rischi in quanto sarà possibile annullare la prenotazione fino a 14 giorni prima della data di arrivo senza alcun costo e ottenendo la restituzione della caparra versata. Club del Sole garantisce quindi il massimo della flessibilità e il piacere di prenotare una vacanza tutta natura e divertimento nei suoi Family Camping Village senza pensieri e la libertà di cambiare idea fino a pochi giorni prima della partenza.

Inoltre la TARIFFA SUPER FLEX consente di prenotare un soggiorno in un villaggio Club del Sole entro il 29/6 avendo la possibilità di cancellare gratuitamente la prenotazione fino a 3 giorni prima dell’arrivo.

La Famiglie avranno accesso all’offerta FAMILY SPECIAL in alcune tipologie di sistemazioni con mezza pensione, pensione completa e formula soft all inclusive gratuita per i bambini fino a 10 anni non compiuti e potranno usufruire di una rinnovata ed originale animazione di qualità per adulti e bambini.

Sempre per andare incontro alle esigenze delle famiglie italiane di ritrovare ampi spazi partendo senza pensieri, Club del Sole riconferma la formula di finanziamento innovativo e in esclusiva per il mercato italiano EASY PAY con copertura totale dell’importo del soggiorno erogato in tempi rapidissimi e senza anticipo. Grazie ad un accordo diretto e senza intermediazioni sottoscritto con una innovativa start up in grado di erogare in poche ore il credito, Club del Sole permette ai propri clienti di non rinunciare a grandi spazi, rigogliosa natura, tantissime attività all’aria aperta nelle più belle località italiane, pagando in comode rate da 100€ al mese il totale dell’importo. L’iniziativa EASY PAY è attivabile autonomamente, anche last minute, su https://www.clubdelsole.com/ lp/landing/easy-pay.

Club del Sole coniuga vacanza e lavoro nei suoi SMART WORKING VILLAGE con l’iniziativa che consente di connettersi da una spiaggia o da una verde pineta con aree dedicate e attrezzate di tutte le dotazioni necessarie per far fronte alle esigenze di ogni professionista con sistemi informatici, strumenti all’avanguardia e personale dedicato per un “rilassante” lavoro anche in vacanza potendo stare vicini alla propria famiglia.

Chi sceglie un Family Camping Village Club del Sole per dare continuità al proprio lavoro in un ambiente rilassato e “vacanziero” predilige non un soggiorno mordi e fuggi ma un LONG STAY, una seconda casa dove concentrarsi nel silenzio della pineta o ascoltando il rumore del mare potendo usufruire di agevolazioni e sconti. Per tutti i soggiorni superiori alle 2 settimane Club del Sole applica infatti uno sconto fino al 30%.

Inoltre un comodo e personalizzato servizio di FOOD DELIVERY è a disposizione degli ospiti con consegna dei pasti direttamente presso il proprio alloggio o anche in spiaggia sotto l’ombrellone che a breve potranno acquistare e prenotare comodamente tramite una Web-App.

MY CLUB DEL SOLE è la nuovissima App che consentirà di accedere a tutti i servizi messi a disposizione da Club del Sole: oltre al Food Delivery sarà ancora più facile riservarsi il posto in spiaggia e in piscina, prenotare visite ed escursioni alla scoperta dei dintorni, essere informati sugli eventi in programma e sulle attività dell’animazione. Una piattaforma semplice per organizzare al meglio la propria vacanza gestendo comodamente le prenotazioni e le attività desiderate.

Paradiso per le famiglie, ma non solo, i 21 Family Camping Village Club del Sole, che garantiscono il massimo della riservatezza ma anche una pausa di evasione e libertà, accettano tutti indistintamente il BONUS VACANZA, il cui utilizzo che è stato prorogato al 31 Dicembre 2021.

La più recente novità introdotta da Club del Sole all’interno dei suoi Family Camping Village riguarda la MONETICA, un innovativo metodo di PAGAMENTO ELETTRONICO con sistemi tecnologici avanzati per facilitare le spese e gli acquisti in molte strutture. Un sistema di pagamento sicuro, funzionale ed innovativo attraverso un braccialetto da ricaricare ed utilizzare per i pagamenti all’interno dei villaggi senza dover usare denaro contante e quindi potendo vivere una vacanza in sicurezza e libertà.