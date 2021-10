Tecniche di promozione online: quali sono le principali utilizzate dalle aziende

Le aziende hanno da tempo capito l’importanza del web e della promozione online per riuscire a farsi conoscere sul mercato e conquistare nuovi clienti. Ogni settore ha le sue strategie specifiche: ecco quali sono le principali.

La promozione online nell’ambito alimentare

Il settore alimentare è stato uno dei primi a scoprire l’importanza della promozione online non solo dei prodotti ma più in generale dei brand. Da tempo, infatti, le aziende leader di mercato sfruttano soprattutto i social network per fare brand awareness e fidelizzare i clienti, obiettivo principale di tutte le realtà commerciali che sono in perenne contrasto con i competitor. Uno strumento molto utilizzato, in tal senso, è certamente quello dei contest online che servono per creare coinvolgimento: con la promessa di premi e gadget, si crea engagement e si spinge gli utenti a parlare del brand e a condividere impressioni (positive) e non solo.

La promozione nel settore editoria

Anche il settore dell’editoria, che storicamente nel corso degli anni ha subito in primis un calo dei lettori con conseguente diminuzione anche degli introiti, ha trovato attraverso il web la strada della sopravvivenza. Qui, soprattutto durante i due lockdown a causa della pandemia, la strategia è stata quella di coinvolgere i lettori più accaniti ma anche affascinare quelli più restii a prendere tra le mani un libro. In tal senso, i social sono stati uno strumento importante perché hanno permesso l’organizzazione di sedute di reading online ma anche il lancio di alcune iniziative come gli incontri con gli autori più gettonati oppure il mettere a disposizione podcast gratuiti con alcuni brani dei libri del momento, tutte iniziative molto gradite perché hanno incuriosito gli spettatori che sono poi stati spinti all’acquisto, di preferenza online.

Come si muovono gli altri settori

Ovviamente se il settore alimentare ha fatto quasi da apripista in questo ambito, gli altri ambiti non sono certi stati a guardare e hanno affinato i propri strumenti per riuscire a ritagliarsi un proprio spazio online. C’è chi punta sui social e affida la propria visibilità a influencer che ne diffondono il messaggio e chi invece preferisce coinvolgere direttamente il proprio pubblico, attraverso l’offerta di prodotti gratuiti per creare abitudine di utilizzo. È questo il caso, ad esempio, delle slot online e più in generale dei siti per il gioco online che prevedono un bonus di benvenuto al fine di abituare gli utenti gradualmente e in modo gratuito al gioco, per fa assaporare il brivido dell’incertezza dell’esito e della vincita finale.