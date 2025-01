Turismo sostenibile, Zurigo è certificata

Zurigo, già riconosciuta come una delle città con la migliore qualità della vita al mondo e rinomata per la sua offerta artistico-culturale e per i suoi eventi e servizi, conferma il suo ruolo di leader globale nel turismo responsabile, ottenendo la prestigiosa certificazione EarthCheck Silver. Questo riconoscimento, che certifica i più alti standard internazionali per il turismo sostenibile, non è solo un traguardo, ma un passo avanti verso un futuro ancora più sostenibile. Zurigo è la prima città svizzera ad ottenerlo e una delle prime a livello europeo.

In un mondo dove il turismo di massa può avere impatti ambientali molto significativi, Zurigo si distingue per il suo impegno a minimizzare queste conseguenze. Attraverso una collaborazione stretta tra le autorità cittadine, Zurigo Turismo e una rete di stakeholder locali che comprende tra gli altri alberghi e società di servizi, la città si è posta l’obiettivo di ridefinire il turismo come un’opportunità di crescita responsabile e sostenibile.

La certificazione EarthCheck è stata ottenuta grazie a un processo di due anni che ha valutato oltre 76 indicatori quantitativi (come il consumo energetico e idrico) e 366 criteri qualitativi, dimostrando le eccellenze di Zurigo in settori come gestione delle acque, energie rinnovabili e mobilità sostenibile. Non solo: il sistema di trasporti pubblici, tra i più efficienti al mondo, e l’integrazione di spazi verdi urbani sono elementi chiave che migliorano la qualità della vita sia per i residenti sia per i visitatori.

Secondo Thomas Wüthrich, direttore di Zurigo Turismo, questo riconoscimento è la prova tangibile di un impegno decennale, ma anche uno stimolo per continuare a innovare: “Non ci accontentiamo. Questo premio ci incoraggia a coinvolgere ancora più partner nel nostro percorso di sviluppo sostenibile e a rendere la sostenibilità un’esperienza concreta per i nostri visitatori.”

Corine Mauch, sindaco di Zurigo, sottolinea l’importanza del turismo responsabile: “Il turismo sostenibile non è solo una priorità per il nostro ambiente, ma migliora la qualità della vita della nostra comunità, creando un equilibrio tra ospitalità e benessere dei residenti.”

EarthCheck è leader mondiale nella certificazione e consulenza per destinazioni turistiche sostenibili. Basata sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, questa certificazione è un riferimento internazionale per la trasparenza e la responsabilità nel turismo.

La strada verso la certificazione EarthCheck Gold – raggiungibile mantenendo lo status Silver per cinque anni consecutivi – è già tracciata. Zurigo continuerà a investire in infrastrutture sostenibili, sensibilizzazione e innovazione per diventare sempre più un modello di turismo responsabile.