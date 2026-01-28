C’è un segreto ancora ben custodito sulle Alpi Italiane, ed è la bellezza del comprensorio sciistico Racines Giovo. Una vera meraviglia, che offre circa 28 chilometri di piste da discesa, con un’altitudine che va da 1.300 a 2.150 metri, 16 chilometri per lo sci di fondo tra suggestivi boschi, baite e sentieri, una pista da slittino e un Fun Park aperto a sciatori e snowboarder con percorsi divertenti per tutti, dai principianti agli esperti.

Gli otto impianti di risalita sono nuovissimi, e conducono a piste perfettamente innevate per tutto l’inverno, dalle più facili alle più impegnative. Anche solo passeggiare tra queste cime è una esperienza romantica ed appagante. Gli spazi sono ampi e la vera meraviglia è che qui non è mai affollato, ecco perché chi cerca qualcosa di speciale può scegliere la proposta Powder Days di Tenne Lodges & Chalets di Racines, nel periodo perfetto per chi ama la neve, la montagna e gli sport invernali: dall’11 gennaio al 13 febbraio 2026.

Il magnifico cinque stelle, fiore all’occhiello tra le strutture della famiglia Rainer-Schölzhorn, è un vero capolavoro di legno, pietra e vetro, e sorge proprio di fronte alla stazione a valle dell’impianto di risalita che porta in vetta. Qui gli ospiti possono trovare un’accoglienza fatta di eleganza e comfort, dalle lussuose suite -tutte affacciate sulla montagna e sul ruscello – alla splendida piscina riscaldata interna, che con un’acrobazia architettonica pare addentrarsi nella natura circostante. Lo stile moderno dell’hotel si accompagna ad un’atmosfera calda e conviviale, grazie alle luci soffuse e ad un originale arredamento alpino-contemporaneo.

Per rilassarsi c’è la palestra a disposizione, e per farsi coccolare una Spa che offre trattamenti benessere all’avanguardia, molti dei quali ispirati agli elementi della natura. Momenti di lusso e puro piacere sono quelli dedicati alla gola. Già dalla prima colazione ci si può viziare con ghiottonerie dolci e salate, o scegliere alternative healthy e fitness in preparazione alla giornata sulla neve. La sera lo chef Mike Bräutigam e il suo team di cucina preparano dai 12 ai 14 piatti diversi, con i quali comporre la propria tavolozza di sapori. Al centro ci sono sempre ingredienti locali, idee insolite e nuove creazioni, che hanno fatto inserire il ristorante in diverse guide tra cui Michelin, Gault Millau e Falstaff.

Cinque notti in mezza pensione sono proposte a partire da 1015 euro a persona dall’11 al 31 gennaio, e da 1140 dal 1 al 13 febbraio 2026.

Per informazioni:

Tenne Lodges & Chalets

Colle 16, 39040 Racines, Alto Adige – Italia

https://www.tenne-suedtirol.com/it/

info@tenne-suedtirol.com

+39 0472 433 300