Domani alle ore 18.00 il Centro Culturale Teatro Camuno e il Festival Dallo Sciamano allo Showman Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon presentano, nelle sale del Complesso Monumentale dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo-Finale Ligure, Bobo e la Valle dei Segni. Omaggio a Sergio Staino, a cura di Bruno Luverà e Nini Giacomelli: un percorso multimediale che intreccia i segni contemporanei del fumetto e della satira di Sergio Staino con le incisioni rupestri millenarie della Valle Camonica, attraverso vignette originali, pannelli dedicati all’arte rupestre camuna e materiali audiovisivi.

L’esposizione, inserita nel programma della XXIV edizione del Festival Dallo Sciamano allo Showman – dedicata quest’anno alla memoria di Sergio Secondiano Sacchi (storico direttore artistico del Club Tenco, scrittore, poeta e traduttore di alcuni dei più importanti autori della canzone internazionale) -, rappresenta un omaggio al celebre vignettista e al suo profondo legame ultraventennale con il patrimonio rupestre camuno che lo stesso Staino considerava una forma di “proto-fumetto”: segni capaci, come le sue vignette, di superare ogni barriera linguistica e culturale. Questa intuizione ha dato vita al progetto Pitoon – I pitoti in cartoon, ai laboratori per giovani artisti e, successivamente, al Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon, che continua a coinvolgere nuove generazioni di fumettisti e cartoonist. Le incisioni rupestri della Valle canonica, inoltre, sono state il primo sito italiano riconosciuto Patrimonio Unesco nel 1979 per lo straordinario patrimonio di arte rupestre, con circa 300.000 figure incise distribuite in otto parchi archeologici.

Il percorso espositivo si articola in cinque sezioni. Pitoti: pannelli e video dedicati alle incisioni rupestri della Valle Camonica – guerrieri, animali, simboli, gesti quotidiani; Pitoon – I pitoti in cartoon: alcune vignette di Staino e dei vincitori del Concorso Premio-Staino Pitoon che ritraggono un Bobo preistorico dove passato e presente si sfiorano con ironia, come se la storia dell’uomo fosse un’unica lunga striscia disegnata. Seguono Bobo allo Shomano, con le opere satiriche realizzate da Staino durante le sue partecipazioni al Festival Dallo Sciamano allo Showman; Bobo Ambientalista, dedicate al rapporto tra uomo e natura e alle sfide ecologiche contemporanee; Gli amici di Bobo, con i fumetti in omaggio a Staino di Ellekappa, Maicol&Mirco, Laura Scarpa, Joshua Held, Vanna Vinci, Simona Binni e Simone Cristicchi, i quali costruiscono un coro affettuoso e pungente attorno alla figura del maestro. Ad arricchire l’esperienza, una serie di video con interviste a Sergio Staino e immagini delle incisioni rupestri camune.

In mostra anche Storie Camune di Marco Nereo Rotelli: quattro opere dedicate all’arte rupestre della Valle Camonica e a Sergio Secondiano Sacchi. L’artista trasforma le incisioni rupestri in una nuova dimensione visiva, utilizzando il blu intenso come metafora dell’infinito e dello spazio della conoscenza e definendo, in tal modo, costellazioni simboliche che non imitano il passato ma lo riattivano, lo fanno respirare di nuovo. Il progetto non è soltanto un omaggio alla straordinaria civiltà della Valle Camonica, ma anche un tributo alla visione culturale di Sergio Sacchi: una visione fondata sul dialogo tra discipline, sulla centralità della ricerca, sulla capacità dell’arte di creare ponti tra passato e futuro e sulla convinzione che ogni autentica esperienza culturale nasca dall’incontro tra conoscenza, sensibilità e immaginazione.

La mostra vuole anche essere un primo momento di connessione tra le incisioni rupestri della Valle Camonica e le incisioni rupestri del Ciappo delle Conche, situato a Orco Feglino (SV), sul Monte Cucco, nell’area del Finalese, sito gestito dal Museo Archeologico del Finale-Chiostri di Santa Caterina a Finale Ligure Borgo.

BIOGRAFIE

Sergio Staino nasce l’8 giugno 1940 a Piancastagnaio, in provincia di Siena. Laureato in Architettura a Venezia, inizia la carriera come insegnante di educazione tecnica nelle scuole medie fiorentine prima di stabilirsi, nel 1976, a Scandicci. Dopo una lunga militanza politica nella sinistra extraparlamentare, esordisce nel 1979 con Bobo, il personaggio a fumetti dichiaratamente ispirato a se stesso che lo renderà celebre, apparso per la prima volta sulla rivista Linus diretta da Oreste Del Buono. Nonostante una forma di degenerazione retinica che in età matura lo condurrà alla cecità, Staino continua a lavorare con naturalezza e ironia. Negli anni Ottanta collabora con Il Messaggero e con l’Unità, fonda e dirige il settimanale satirico Tango e crea per Rai 3 il programma Teletango; per la Rai firma anche Cielito lindo, condotto da Claudio Bisio e Athina Cenci. Dirige inoltre, dal 1991 al 1999, il Teatro del Dopolavoro dei Monopoli di Stato, trasformandolo nel Teatro Puccini, presto punto di riferimento del teatro “off” fiorentino. Pubblica una tavola settimanale su TV Sorrisi e Canzoni, collabora a lungo con il Venerdì di Repubblica, l’Espresso e per moltissimi anni con il Corriere della Sera. Nel 2007 dà vita a Emme, supplemento settimanale de l’Unità, di cui sarà anche direttore tra il 2016 e il 2017, fino alla chiusura del giornale nel giugno 2017. Collabora poi con La Stampa, con Avvenire (per cui firma la serie Hello Jesus) e, dal 2019, con Il Riformista. Autore di oltre 40 libri e vincitore di numerosi premi, Sergio Staino muore il 21 ottobre 2023, all’età di 83 anni.

Marco Nereo Rotelli nasce a Venezia nel 1955, dove si laurea in Architettura nel 1982; vive e lavora a Milano. Da anni conduce una ricerca sulla luce e sulla dimensione poetica, definita da Harald Szeemann “un ampliamento del contesto artistico”, intrecciando l’arte con le diverse discipline del sapere e coinvolgendo nel proprio lavoro filosofi, musicisti, fotografi e registi. Il rapporto con la poesia è diventato negli anni un riferimento costante della sua ricerca. Nel 2000 fonda il gruppo Art Project, oggi diretto da Elena Lombardi, con cui realizza numerosi interventi e progetti di installazione urbana; un impegno che gli è valso la partecipazione a tredici edizioni della Biennale di Venezia, oltre a numerose mostre personali e collettive, e l’invito della Northwestern University di Chicago nell’ambito del programma artist-in-residence. Le sue opere sono presenti in musei e importanti collezioni private di tutto il mondo, e sul suo lavoro hanno scritto alcuni tra i più importanti critici d’arte, poeti, scrittori, filosofi e personalità della cultura internazionale.

INFO

BOBO E LA VALLE DEI SEGNI

Omaggio a Sergio Staino

A cura di Bruno Luverà e Nini Giacomelli

Promotori: Centro Culturale Teatro Camuno, Festival Dallo Sciamano allo Showman Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon

Con il patrocinio: Comune di Finale Ligure

Allestimenti: Battista Sedani, Rina Sanzogni, Bibi Bertelli, Giorgio Cotti Cometti

Con la collaborazione di Sergio Cerutti

Grafica: Giada Galbassini

Opening 31 ottobre 2026 ore 18.00

Fino al 21 novembre 2026

Orari: dal martedì ala domenica 9.00 – 17.00

Complesso Monumentale dei Chiostri di Santa Caterina

Via Lancellotto – Finalborgo, Finale Ligure (SV)

info: Daniele Decia 3518235170

Centro Culturale Teatro Camuno

Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon

www.premiostaino-pitoon.it – www.shomano.it