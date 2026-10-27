“Lungo petalo di mare, e vino e neve…” è una definizione poetica che del Cile ha dato uno dei suoi figli più celebri, Pablo Neruda, e che anche un’altra figlia, Isabel Allende, ha ripreso come titolo di uno dei suoi meravigliosi libri.

La silhouette del Cile è inconfondibile: un paese incredibile, lunghissimo – circa 4300 km – e strettissimo – con una media di 180 km: dalla costa si vedono le montagne che ne determinano il confine. La storia della sua conquista, raccontata in modo superbo e corrispondente alla realtà dalla scrittrice Isabel Allende nel romanzo Ines dell’anima mia, è affascinante: si comprende come la sua posizione e morfologia ne abbiano determinato il destino. I Viaggi di Giorgio propone un tour straordinario, che consente di visitare le zone più significative del Paese, immergendosi nella natura e cogliendone l’anima.

Cile, un’avventura da vivere

Un itinerario che è una vera avventura, un’esperienza di quelle che si ricorderanno per tutta la vita, alla scoperta di luoghi che in pochi si spingono a visitare. Come gli esploratori che nei secoli passati solcavano gli oceani, si ha l’opportunità di spingersi fino a luoghi che sono tra i più remoti al mondo.

Partendo dalla capitale Santiago del Cile, situata più o meno al centro del Paese, e dalla celebre Valparaiso, ci si sposta (in aereo) dapprima al nord nel deserto di Atacama, dai paesaggi lunari e stupefacenti, per volare poi verso la punta meridionale del continente, e vivere un’esperienza incredibile all’interno del Parco Torres del Paine, patrimonio Unesco e gioiello della Patagonia.

Un fascino quasi irreale

Questa incredibile regione, posta sulla punta meridionale del Sudamerica, è una terra dal fascino quasi irreale. I giganteschi ghiacciai, le immense pianure, i cieli sconfinati, la vegetazione e la grande varietà di specie animali che abitano il suo territorio, dipingono un quadro magnifico, uno scenario estremo ma dalla bellezza idilliaca, che a tratti restituisce l’impressione di trovarsi quasi su di un altro pianeta. Si torna nuovamente a Santiago per poi partire alla volta dell’ultima, straordinaria, tappa del viaggio: l’Isola di Pasqua.

Leggende, isolamento e le sue celebri figure di roccia che dominano il paesaggio rendono l’isola un luogo magico e sospeso nel tempo. Visitare questa terra, situata a 2mila chilometri dalla terra emersa più prossima, è un privilegio da vero viaggiatore. Ci si trova nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, idealmente ad uno dei vertici del triangolo polinesiano, in un’atmosfera ancora avvolta dal mistero.

Notissima per le grandi teste di pietra che emergono dal terreno, i celebri Moai, e magnificamente descritta dal film Rapa Nui, l’isola di Pasqua accoglie il visitatore con un mix struggente di misticismo e spiritualità, amplificato dal meraviglioso ambiente naturale. La partenza è prevista il 28 febbraio 2027, il viaggio ha una durata di 16 giorni e 15 notti ed è proposto a partire da 6990 euro a persona.

I tour de I Viaggi di Giorgio sono tutti organizzati con accompagnatore dall’Italia.