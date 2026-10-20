Gli animali domestici possono essere preziosi alleati del benessere emotivo. Secondo il “II Rapporto sulle abitudini delle famiglie italiane con animali da compagnia”, promosso da Santévet, quasi il 94% degli italiani che vive con un cane o un gatto ritiene che il proprio animale abbia un impatto positivo sulla salute mentale.

Lo studio mostra inoltre che le donne riferiscono con maggiore intensità tale impatto positivo sul benessere emotivo: lo fa il 68% di loro rispetto al 61% degli uomini nel caso dei cani, e il 71% rispetto al 58% nel caso dei gatti.

Questa percezione rimane elevata in tutte le fasce d’età, in particolare nella fascia compresa tra i 26 e i 40 anni, raggiungendo il 72% nel caso dei gatti e il 63% in quello dei cani. A partire dai 56 anni, pur rimanendo elevata, tende a diminuire leggermente, soprattutto nei gatti, dove il calo è più evidente nei soggetti di età superiore ai 71 anni (49%), mentre nei cani si mantiene a livelli più stabili (68%).

L’impatto positivo degli animali domestici

La presenza degli animali domestici nelle nostre vite ha un impatto positivo a livello emotivo sulle nostre famiglie. Il rapporto indica che nove italiani su dieci ritengono che il proprio animale domestico gli tenga compagnia, alleviando il senso di solitudine e fungendo da sostegno nei momenti di stress o stanchezza.

Allo stesso tempo, questa compagnia infonde serenità: il 91% afferma che la presenza del proprio animale li rilassa, sia accarezzandolo sia semplicemente tenendolo vicino, contribuendo a migliorare l’umore degli altri membri della famiglia.

L’impatto va oltre la sfera emotiva e, in alcuni casi, gli animali da compagnia ci aiutano ad acquisire e mantenere abitudini più salutari. Il 56% degli italiani che possiede un animale domestico afferma che questo li spinge a fare esercizio fisico, sia attraverso passeggiate, giochi o attività all’aria aperta.

Oltre alla loro presenza nelle nostre case, gli animali hanno trovato spazio all’interno delle diverse proposte terapeutiche e di accompagnamento. Nelle terapie assistite con animali, la presenza di cani o di altre specie può favorire momenti di interazione, vicinanza e compagnia, creando esperienze in grado di contribuire al benessere delle persone e di accompagnarle in determinati percorsi.

Pertanto, la relazione con un animale domestico può contribuire in modo positivo al benessere mentale. La sua presenza costante, le abitudini condivise e le dimostrazioni di affetto possono ricordarci che a volte abbiamo bisogno di fermarci, staccare la spina ed essere presenti. Non si tratta di sostituire l’aiuto professionale quando è necessario, ma di riconoscere il valore che può avere quel legame, soprattutto nella vita di tutti i giorni.

Prendersi cura della salute di cani e Gatti

Proprio come gli animali domestici si prendono cura di noi, anche noi dobbiamo prenderci cura di loro. Per garantire la loro cura e il loro benessere, è importante poter contare su un’assicurazione sanitaria offerta da compagnie specializzate, come Santévet, che consentono di prendersi cura di cani e gatti grazie a una copertura completa che si adatta alle esigenze di ogni animale.

Chi è Santévet

Dal 2003, il Gruppo Santévet è la compagnia leader in Francia specializzata in assicurazioni sanitarie per animali da compagnia, attualmente presente e in piena espansione in 5 Paesi europei: Francia, Belgio, Spagna, Germania e Italia. La missione dell’azienda è permettere al maggior numero possibile di proprietari di animali domestici di accedere alle migliori cure veterinarie.

Dal 2023, Santévet offre ai proprietari di animali da compagnia un’assicurazione sanitaria per cani e gatti, che consente il rimborso fino al 90% delle spese veterinarie in caso di malattia, incidente o intervento chirurgico, oltre a una parte delle spese di prevenzione.